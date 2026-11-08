Serie B, Gas Sales Bluenergy lotta ma cede in trasferta a Pinerolo

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza esce sconfitta dalla trasferta di Pinerolo, dove è stata superata dalla Pallavolo Val Chisone Pinerolo con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-21, 25-23, 25-18) nella gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. La giovane formazione biancorossa ha approcciato positivamente l’incontro, aggiudicandosi il primo parziale per 25-22 grazie a una buona prova corale e a un efficace cambio palla. A partire dal secondo set i padroni di casa hanno però alzato il livello del proprio gioco e trovato maggiore continuità nel proprio gioco, riuscendo a imporsi nei successivi tre parziali e a conquistare l’intera posta in palio.

Particolarmente equilibrato il terzo set, deciso soltanto nelle battute finali sul 25-23 in favore della formazione piemontese. Nel quarto parziale Pinerolo ha poi mantenuto il controllo del gioco fino al definitivo 25-18. A livello individuale, il miglior realizzatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e della partita è stato Francesco Destro, autore di 18 punti mentre l’opposto Simone Leombroni ha chiuso la gara con 15 punti. Nonostante la sconfitta, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che affronta il campionato di Serie B con la formazione Under 19, ha mostrato carattere e determinazione, restando in partita per lunghi tratti del match contro un avversario che ha saputo sfruttare al meglio ogni occasione e il fattore campo.