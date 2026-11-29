La formazione veronese ha approcciato meglio l’incontro, aggiudicandosi i primi due parziali e portandosi avanti di due set. Quando la partita sembrava indirizzata, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha reagito con determinazione, alzando il livello del proprio gioco e riuscendo a riaprire completamente il confronto grazie alla conquista del terzo e quarto set, entrambi chiusi sul 25-23.

Nel tie-break decisivo gli ospiti hanno mantenuto maggiore lucidità nei momenti chiave, riuscendo a prendere il comando delle operazioni e a chiudere l’incontro sul 15-10.