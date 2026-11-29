Serie B, Gas Sales rimonta ma Bardolino vince al tie break
Nonostante la sconfitta, arrivano indicazioni positive dalla fase offensiva dei biancorossi
Si interrompe al tie-break la rimonta di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella settima giornata del campionato di Serie B. Alla palestra Salvadè di Piacenza i biancorossi, sotto di due set a zero, cedono al Volley Veneto Bardolino Verona al tie break (22-25, 17-25, 25-23, 25-23, 10-15) al termine di una gara dai due volti.
La formazione veronese ha approcciato meglio l’incontro, aggiudicandosi i primi due parziali e portandosi avanti di due set. Quando la partita sembrava indirizzata, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha reagito con determinazione, alzando il livello del proprio gioco e riuscendo a riaprire completamente il confronto grazie alla conquista del terzo e quarto set, entrambi chiusi sul 25-23.
Nel tie-break decisivo gli ospiti hanno mantenuto maggiore lucidità nei momenti chiave, riuscendo a prendere il comando delle operazioni e a chiudere l’incontro sul 15-10.
Nonostante la sconfitta, arrivano indicazioni positive dalla fase offensiva dei biancorossi, capaci di portare ben cinque giocatori in doppia cifra. Top scorer della squadra è statolo schiacciatore Ozzi con 19 punti, seguito da Destro con 18. Una prestazione che testimonia la buona distribuzione del gioco e la capacità del gruppo di trovare soluzioni da più terminali offensivi.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che affronta il campionato di serie B con la formazione Under 19, torna ora in palestra per preparare il prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di ripartire dalla reazione mostrata dopo i primi due set e trasformare in punti la qualità espressa nella seconda parte della gara.
Il tabellino
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Volley Veneto Bardolino Verona 2-3
(22-25, 17-25, 25-23. 25-23, 10-15)
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Cheapa 1, Bozzetti 2, Fraleone 15, Leombroni 13, Destro 18, Veneziani 11, Maffini (L), De Santis, Aquino, Ozzi 19, Tanev. Ne: Bonetti (L), Filagrana, Kotlar. All. Antonucci, Caminiti.
Volley Veneto Bardolino Verona: Pitto 26, Righetti 12, Tonoli 30, Polacco 6, Hernandez 5, Mezzani 1, Thei (L), De val 3, Dietre, Pellegri. Ne: Monzani, Gatti (L), Ravelli. All. Fin.
Arbitri: Sposato, Ndoja.
Note: durata set 30’, 26’, 30’, 31’ e 16’ per un totale di 133’. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 14, ace 5, muri punto 13, errori in attacco 14, ricezione 64% (25% perfetta), attacco 37%. Volley Veneto Bardolino Verona: battute sbagliate 11, ace 4, muri punto 14, errori in attacco 7, ricezione 64% (18% perfetta), attacco 46%.