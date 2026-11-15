Serie B, il derby piacentino si tinge di giallonero: la Canottieri Ongina piega la Gas Sales Bluenergy (0-3)
A Piacenza la squadra di Gabriele Bruni conquista tre punti e difende la vetta in classifica
Una Canottieri Ongina autoritaria è padrona del derby piacentino di serie B maschile grazie al rotondo 3-0 conquistato ieri (sabato) a Piacenza contro i giovani talenti della Gas Sales Bluenergy. Per la squadra di Gabriele Bruni, un match sempre condotto e mai in discussione, che regala ai gialloneri monticellesi il quinto successo in altrettanti incontri, continuando a difendere la vetta del girone C con 14 punti.
Anche le statistiche raccontano bene il divario tra le due formazioni, con la Canottieri Ongina sugli scudi con 12 ace, 8 muri e un attacco scintillante al 54% di positività, aiutato da una solida ricezione (59% la positiva). Top scorer ospite e dell’incontro, lo schiacciatore giallonero Alex Reyes con 14 punti.
“Complimenti alla squadra – le parole di coach Gabriele Bruni – siamo stati bravi ad aspettare i momenti giusti della partita; abbiamo giocato un primo set con molta attenzione, mentre nel secondo e nel terzo siamo riusciti a spingere di più. Ancora una volta, il fondamentale della battuta ci ha dato una grandissima mano, anche per fare determinate scelte a muro e in difesa. Piacenza è una squadra che farà strada perché è dotata di buonissime individualità; noi siamo stati bravi a rimanere concentrati per tutto l’incontro”.
Nel prossimo week end, la Canottieri Ongina osserverà il turno di riposo previsto dal calendario.
GAS SALES BLUENERGY-CANOTTIERI ONGINA 0-3
(19-25, 13-25, 14-25)
GAS SALES BLUENERGY: De Santis, Bozzetti 8, Fraleone 5, Tanev 4, Destro 2, Kotlar 3, Maffini (L), Cheapa, Ozzi 2, Ferroni 1, Veneziani, Filagrana, Bonetti (L). N.e.: Aquino (L). All.: Antonucci
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 9, Rahmati 6, Miranda 11, Reyes 14, Imokhai 4, Mandoloni 5, Rosati (L), Mari 2, Ruggeri 1, Colangelo. N.e.: Belfanti, Cucchi, Sala (L). All.: Bruni
ARBITRI: Rabaioli e Pasta
NOTE: durata set: 29’, 22’, 21’ per un totale di 1 ora e 12 minuti di gioco
Gas Sales Bluenergy: battute sbagliate 11, ace 3, ricezione positiva 43% (perfetta 14%), attacco 30%, muri 4, errori 23
Canottieri Ongina: battute sbagliate 15, ace 12, ricezione positiva 59% (perfetta 27%), attacco 54%, muri 8, errori 21.