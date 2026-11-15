Serie B, il derby piacentino si tinge di giallonero: la Canottieri Ongina piega la Gas Sales Bluenergy (0-3)

“Complimenti alla squadra – le parole di coach Gabriele Bruni – siamo stati bravi ad aspettare i momenti giusti della partita; abbiamo giocato un primo set con molta attenzione, mentre nel secondo e nel terzo siamo riusciti a spingere di più. Ancora una volta, il fondamentale della battuta ci ha dato una grandissima mano, anche per fare determinate scelte a muro e in difesa. Piacenza è una squadra che farà strada perché è dotata di buonissime individualità; noi siamo stati bravi a rimanere concentrati per tutto l’incontro”.