Serie B: ruggito Lyons al Beltrametti, Fiumicello sconfitto 35-23
Successo in rimonta per la Cadetta Lyons, che centra la prima vittoria stagionale
Si sblocca la Cadetta Lyons, che conquista la prima vittoria stagionale con una rimonta autorevole nella ripresa. 5 punti in classifica per i Leoni, bravi a ribaltare un primo tempo difficile concluso sul 12-20. Nella ripresa due mete e il piede di Groppelli fanno la differenza lasciando a bocca asciutta il volenteroso e tenace Fiumicello.
Parte in attacco Fiumicello, che macina calci di punizione in mischia e mette alle corde i bianconeri: la prima marcatura arriva al 10’ con una bella azione di . Al 15’ piove sul bagnato, con Mazzocchi che rimedia un cartellino giallo nel tentativo disperato di salvare una meta, che costa anche 3 punti dalla piazzola in favore di Fiumicello. Reazione Lyons al 20’, con la mischia che sale in cattedra e lancia l’attacco decisivo che porta alla meta di Oppizzi: Groppelli trasforma e porta i suoi a -1. Un pallone perso nella propria area dei 22 costa caro ai Leoni, con Fiumicello che scarta il regalo e segna in mezzo ai pali la seconda meta della gara. Ancora una volta è Oppizzi a caricarsi la squadra sulle spalle, segnando al 30’ la meta che riporta sotto i suoi con un guizzo personale. Pronta però la risposta del Fiumicello, che su una splendida giocata dei trequarti trova la terza meta della partita a firma… Si va all’intervallo sul punteggio di 12-20 per gli ospiti.
Nella ripresa i cambi danno la scossa: in superiorità numerica per un cartellino giallo i bianconeri si rifanno sotto grazie a una gran giocata di Konte che lancia in meta Comizzoli, seguita dopo pochi minuti da una meta tecnica procurata da un avanzamento inarrestabile della mischia. Nel finale Fiumicello non molla la presa, ma i Lyons sono bravi a concedere solo tre punti e a limitare le minacce: a mettere il sigillo alla gara ci pensa Groppelli con tre calci di punizione a segno che fissano il finale sul 35-23. I Leoni cercheranno di dare continuità alla vittoria da 5 punti conquistata oggi nella prossima sfida di Serie B in programma domenica prossima al Beltrametti contro la capolista Oltremella.
Campionato serie B – 3a giornata
SITAV Rugby Lyons v Fiumicello 35-23 (pt 12-20)
Marcatori: p.t.: 10’ m Savchuk (0-5), 13’ cp Jazi (0-8), 17’ m Oppizzi tr Groppelli (7-8), 25’ m Fasani tr Jazi (7-15), 32’ m Oppizzi (12-15), 36’ m Fasani (12-20); s.t.: 46’ m Comizzoli tr Groppelli (19-20), 50’ m di punizione SITAV Rugby Lyons (26-20), 61’ cp Groppelli (29-20), 65’ cp Jazi (29-23), 71’ cp Groppelli (32-23), 79’ cp Groppelli (35-23).
SITAV Rugby Lyons: Comizzoli (59’ Seminari), Mazzocchi, Dallavalle (59’ Azzini), Profiti, Di Masi (45’ Konte), Groppelli (cap), Isola Filippo, Donati, Mutti (45’ Isola Francesco), Oppizzi, Bongiorni (76’ Cazzarini), Bellani, D’onofrio, Soro (45’ Atanasov, 57’ Espinoza Gonzalez), Cantu’. All: Baracchi Dimilito Stead
Fiumicello: Jazi, Damiani, Fasani, Savchuk, Lombardi, Masserdotti, Zanola, Ye (cap), Sardi, Durante, Camanini, Amato, Gaye, Maffezzoni, Ceresoli. A disp: Bonomi F., Azzali, Bonomi C., Guidi, Baroni, Pedrini, Quadrio. All: Trapanese , Castiglia
Arb: Masetto
Cartellini: giallo Gaye (Fiumicello, 45’); giallo Baroni (Fiumicello, 51’); rosso Bellani (SITAV Rugby Lyons, 74’); rosso Gaye (Fiumicello, 74’)
Punti conquistati in classifica: SITAV Rugby Lyons 5, Fiumicello 0