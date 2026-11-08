Serie B: ruggito Lyons al Beltrametti, Fiumicello sconfitto 35-23

Si sblocca la Cadetta Lyons, che conquista la prima vittoria stagionale con una rimonta autorevole nella ripresa. 5 punti in classifica per i Leoni, bravi a ribaltare un primo tempo difficile concluso sul 12-20. Nella ripresa due mete e il piede di Groppelli fanno la differenza lasciando a bocca asciutta il volenteroso e tenace Fiumicello.

Parte in attacco Fiumicello, che macina calci di punizione in mischia e mette alle corde i bianconeri: la prima marcatura arriva al 10’ con una bella azione di . Al 15’ piove sul bagnato, con Mazzocchi che rimedia un cartellino giallo nel tentativo disperato di salvare una meta, che costa anche 3 punti dalla piazzola in favore di Fiumicello. Reazione Lyons al 20’, con la mischia che sale in cattedra e lancia l’attacco decisivo che porta alla meta di Oppizzi: Groppelli trasforma e porta i suoi a -1. Un pallone perso nella propria area dei 22 costa caro ai Leoni, con Fiumicello che scarta il regalo e segna in mezzo ai pali la seconda meta della gara. Ancora una volta è Oppizzi a caricarsi la squadra sulle spalle, segnando al 30’ la meta che riporta sotto i suoi con un guizzo personale. Pronta però la risposta del Fiumicello, che su una splendida giocata dei trequarti trova la terza meta della partita a firma… Si va all’intervallo sul punteggio di 12-20 per gli ospiti.