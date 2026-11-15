Serie B1, la Pallavolo San Giorgio a forza 5, sconfitto il V.P. Volley in rimonta 3-1

La prima trasferta stagionale fuori regione sorride alla formazione giallobiancoblù, che si impone sul campo del Versilia Pietrasanta Volley e mantiene la testa della classifica a punteggio pieno.

Perso il set d’apertura ai vantaggi, sciupando un vantaggio sino all’11-17, la Pallavolo San Giorgio ha saputo reagire con forza, giocando da squadra nei set successivi, dove ha tenuto il pallino del punteggio. In particolare, nel quarto parziale le giallobiancoblù hanno evitato la rimonta da parte delle avversarie. Tre punti importanti, conquistati su un campo difficile.

Nel primo set le piacentine innestano la marcia. Feroldi sigla l’1-6, la squadra ospite prosegue a macinare punti con Gerosa e due ace di They, che siglano il 5-12. La V.P. trova un breve break e accorcia sino all’11-14, coach Capra chiama time out. La San Giorgio si riaccende e si porta sull’11-17. La V.P. Volley non molla: 15-18. Le giallobiancoblù mantengono il margine di vantaggio, le toscane si portano a un solo punto, 22-23, sfruttando il servizio, e pareggiano i conti sul 23-23, regalandosi un set point, annullato da Gerosa. Ai vantaggi la V.P. Volley, più precisa, chiude il parziale sul 26-24.

La Pallavolo San Giorgio parte bene nel secondo set. They in mani out sigla il 3-5, segue un lungolinea di Gilioli che pesca il punto del 3-8. Le giallobiancoblù, guidate da They, allungano sul 4-12 e prendono il largo con un muro di Giordano, 5-14. Pagot da posto 4 e Feroldi fermano il rientro della V.P. Volley, 9-18. Il finale è favorevole alle piacentine, che archiviano il parziale sul 14-25 e riaprono la gara.

La terza frazione prende il via come è finita la precedente. La Pallavolo San Giorgio detta il ritmo della gara, l’ace di Pagot segna il 2-7. La schiacciatrice veneta fa scattare il doppiaggio nello score, 6-12, ed è l’artefice dell’8-16. La V.P. accorcia il gap, 11-18, e coach Capra chiama tempo. La Sangio riordina le idee: Gerosa, di potenza, segna il 13-20 ed è protagonista nei punti chiave che hanno permesso alle piacentine di archiviare il set sul 16-25.

Quarto parziale equilibrato nella prima parte. Le giallobiancoblù trovano il mini break, 8-11. Il vantaggio delle piacentine si dilata: un preciso lungolinea di They segna l’11-17. Tuttavia, la V.P. non ci sta e prova a rientrare nel set, 15-18. Coach Capra chiama tempo e le sue ragazze rispondono presenti, portandosi sul 16-21. Nel finale Pagot toglie le castagne dal fuoco, 19-23, e la Sangio amministra sino a tagliare il traguardo del 19-25. Tre punti che permettono di mantenere la vetta della classifica, davanti alla coppia formata da Perugia e Soliera.

«Era la vera prima trasferta e non è mai facile qui in Toscana – commenta il direttore sportivo Massimo Gregori –. Stavolta siamo partiti bene, poi Calacatta ha difeso tantissimo e battuto molto bene e ha vinto ai vantaggi il primo set. Nei set successivi le ragazze sono state brave a resettare e cambiare marcia, mantenendo un ritmo alto e dando poche possibilità di rientrare alle nostre avversarie. In una giornata in cui abbiamo fatto fatica a mettere giù palla in posto 4, sono state molto brave le nostre centrali e l’opposto a dare continuità e punti in attacco».

Nel prossimo turno, sabato 21 novembre, la Pallavolo San Giorgio ritorna tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica e affronterà la Omac Arnopolis, squadra toscana della provincia di Arezzo, con l’ex Chiara Sesenna.

Calacatta V.P. Volley-Pallavolo San Giorgio Piacentino 1-3 (26-24, 14-25, 16-25, 19-25)

Calacatta V.P. Volley: Mutti, Tumbiolo, Rustighi (L), Frediani, Lunardi 6, Maggiani (L), Tazzini 6, Gorgoglione 11, Roni 11, Del Freo, Da Prato, Nicolini 17, Faedda, Rolla 2. All. Bigicchi.