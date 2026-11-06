Serie B1, la Pallavolo San Giorgio attende la Sirio Massonelli nello scontro al vertice
Seconda sfida casalinga consecutiva per la formazione che ospiterà la cocapolista della classifica
Seconda sfida casalinga consecutiva per la Pallavolo San Giorgio, che sabato 7 novembre alle 18, nel big match della quarta giornata d’andata, ospita tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica la Sirio Massonelli Perugia. They e compagne, reduci dai successi contro Scandicci, Vap e Giotti Victoria, guidano la classifica a punteggio pieno insieme alle umbre ed a Soliera. Dunque l’occasione è assolutamente importante per proseguire il momento positivo di risultati (tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella corrente la Sangio sta infilando un filotto di sei vittorie consecutive), contro una formazione ambiziosa ed allestita per recitare un ruolo importante in campionato.
Guidata da coach Fabio Bovari, la Sirio Massonelli nell’organico vanta giocatrici di esperienza come Federica Braida, arrivata da qualche settimana, l’opposta Giada Sangoi, le schiacciatrici Aurora Zorzetto e l’argentina Daniela Nielson ed il libero Alessia Lillacci. Non ci sono precedenti tra le due formazioni e la schiacciatrice della Sirio Aurora Zorzetto è l’ex di turno, avendo giocato alla Pallavolo San Giorgio nella stagione 2024/2025 in B1
Fischio d’inizio ore 18 (ingresso gratuito), dirigeranno Alice Crivellente e Chiara Rizzardo. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube Pallavolo San Giorgio, livescore sul sito della Federvolley.
Pallavolo San Giorgio Piacentino-Sirio Massonelli Perugia
Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They, Tonini, Gilioli, L. Galelli (L2), G. Galelli (L1), Ironi, Feroldi, Pratissoli, Bonelli, Pagot, Giordano, Gerosa, Cornelli. All. Capra-Da Gradi.
Sirio Massonelli Perugia: Sangoi, Artini, Bollettin, Zorzetto, Nielson, Guarino, Lillacci (L1), Ferrini, Braida, Segaricci, Giannetti, Agrifoglio, Cucina (L2). All. Bovari-Giannoni.