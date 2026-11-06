Serie B1, la Pallavolo San Giorgio attende la Sirio Massonelli nello scontro al vertice

Seconda sfida casalinga consecutiva per la Pallavolo San Giorgio, che sabato 7 novembre alle 18, nel big match della quarta giornata d’andata, ospita tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica la Sirio Massonelli Perugia. They e compagne, reduci dai successi contro Scandicci, Vap e Giotti Victoria, guidano la classifica a punteggio pieno insieme alle umbre ed a Soliera. Dunque l’occasione è assolutamente importante per proseguire il momento positivo di risultati (tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella corrente la Sangio sta infilando un filotto di sei vittorie consecutive), contro una formazione ambiziosa ed allestita per recitare un ruolo importante in campionato.