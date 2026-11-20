Nell’ultima giornata di campionato la compagine ospite si è imposta al tiebreak nel derby toscano contro la Florenzo Carpe Diem ed occupa la settima posizione della classifica con 8 punti. Neopromossa dalla serie B2, l’Omac Active Arnopolis è allenata Enrico Brizzi, confermato, ed ha nella regista Carlotta Simoncini, nella centrale Valentina Mearini e nella schiacciatrice Diana Giometti le giocatrici di esperienza. Dunque per Chiara They e compagne sarà un impegno di assoluto profilo per proseguire il momento positivo di risultati e di mantenere la vetta della classifica del girone C.