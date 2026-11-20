Serie B1, la Pallavolo San Giorgio attende l’Omac Active Arnopolis
Turno casalingo per la capolista Pallavolo San Giorgio Piacentino che ospita l’ostica formazione toscana
Reduce dal successo in rimonta nella trasferta toscana sul campo del V.P. Volley in quattro parziali, domani, sabato 21 novembre, la formazione di coach Matteo Capra ritornerà a giocare tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica e sfiderà l’Omac Active Arnopolis, altra squadra toscana, proveniente dalla provincia di Arezzo.
Nell’ultima giornata di campionato la compagine ospite si è imposta al tiebreak nel derby toscano contro la Florenzo Carpe Diem ed occupa la settima posizione della classifica con 8 punti. Neopromossa dalla serie B2, l’Omac Active Arnopolis è allenata Enrico Brizzi, confermato, ed ha nella regista Carlotta Simoncini, nella centrale Valentina Mearini e nella schiacciatrice Diana Giometti le giocatrici di esperienza. Dunque per Chiara They e compagne sarà un impegno di assoluto profilo per proseguire il momento positivo di risultati e di mantenere la vetta della classifica del girone C.
La partita inizierà alle ore 18. Dirigeranno Andrea La China della sezione Fipav di Bologna e Paola Scognamiglio della sezione Fipav di Modena. Non ci sono precedenti tra le due formazioni, l’opposta Chiara Sesenna è l’ex di turno, avendo giocato con la Pallavolo San Giorgio nella stagione 2025/2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul Canale Youtube Pallavolo San Giorgio. Ingresso gratuito.
Pallavolo San Giorgio Piacentino-Omac Active Arnopolis
Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They, Tonini, Gilioli, L. Galelli (L2), G. Galelli (L1), Ironi, Feroldi, Pratissoli, Bonelli, Pagot, Giordano, Gerosa, Cornelli 1. All. Capra-Da Gradi.
Omac Active Arnopolis: Sesenna, Sansò, Mearini, Tadei, Bini (L), Panichi, Gasparroni, Vecchi, Simoncini, Pizzocaro, Ardone, Giometti, Gresta (L). All. Brizzi.