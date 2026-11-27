Seconda trasferta per la Pallavolo San Giorgio, che sabato 28 novembre affronta la compagine veneta della Mgs Area Sport Peschiera, settima in classica con 9 punti (3 vittorie e 3 sconfitte). Forti del successo al tiebreak contro l’Omac Arnopolis al quinto set, che ha consolidato il primo posto della classifica, They e compagne vogliono proseguire il periodo positivo di risultati.

La gara contro Mgs Area Sport Peschiera non sarà facile. Nell’ultima giornata la compagine veneta, allenata da una coach esperta come Valeria Magri, ha vinto in trasferta 3-2, rimontando da 2-0, contro il Centro Volley Reggiano. Punti di forza sono l’alzatrice Marta Bissoli, le schiacciatrici Federica Comotti e Francesca Pinetti (ex Brescia ed Offanengo in A2), la centrale Caterina Miori ed il libero Veronica Di Nucci.

Prima sfida in campionato tra piacentine e benacesi, le due formazioni si sono già incontrate in precampionato con la vittoria della Pallavolo San Giorgio. La partita si giocherà presso il palazzetto comunale di Sirmione (Brescia) in via Leonardo da Vinci, 24, alle ore 20.30. Dirigeranno Federica Frighetto e Federico Garbin della sezione Fipav di Vicenza. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube Area Sport Peschiera, oppure si potrà vedere in Live Score su Federvolley. Ingresso 5 euro.

Mgs Area Sport Peschiera-Pallavolo San Giorgio Piacentino

Mgs Area Sport Peschiera: Miori, Fiscaletti, Giacomini, Trevisan, Cordioli, Cecchetto, Gabrieli, Di Nucci (L), Comotti, Bissoli, Pinetti, Soncini (L). All. Magri.