Serie D: il Piace ospita il Villa Valle, Nibbiano con la Leon, altro scontro salvezza per il Fiorenzuola
Domenica la tredicesima giornata di campionato: gare interne per le formazioni piacentine
Tredicesima giornata di Serie D e gare delicate per le formazioni piacentine: domenica (ore 14.30) il Piacenza ospita il Villa Valle, gare interne anche per la capolista Nibbiano&Valtidone, contro la Leon, e per il fanalino di coda Fiorenzuola, in campo al Pavesi contro la Virtus Ciserano.
Attraversa un momento positivo il Piacenza, che va a caccia del terzo successo di fila in campionato: i biancorossi – come testimoniano le ultime prestazioni – appaiono in decisa crescita e vedono ormai la vetta della classifica, distante solo due punti. L’obiettivo è proseguire il trend positivo a partire da domenica, quando al Garilli arriverà il Villa Valle, squadra ostica che in graduatoria occupa il settimo posto con 18 punti e nell’ultimo turno ha fermato il Nibbiano sul pari. Nessun particolare problema di formazione per mister Franzini, che con gli ultimi recuperi di Sereni e Versari può ormai contare sulla rosa al completo: “Il Villa Valle – inquadra la sfida il tecnico – è una squadra ambiziosa, con giocatori importanti, e sta facendo bene: questo campionato non ti consente mai di rilassarti, sappiamo che ci aspetta una partita ostica ma siamo pronti. Siamo passati attraverso qualche problema a livello di infortuni e condizione; abbiamo tenuto botta e i segnali adesso sono positivi, ma vanno alimentati proseguendo sulla scia delle ultime prestazioni in campionato e in Coppa. Ma come davanti ai problemi non mi abbatto troppo, adesso non voglio esaltarmi troppo, anche perchè non siamo ancora lì davanti come vorremmo essere”.
Gara complicata anche per il Nibbiano, a caccia di una vittoria che manca ormai da tre turni. Grazie al punto prezioso conquistato domenica in una gara giocata per oltre un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Hasanaj (per lui 4 giornate di squalifica), i valtidonesi hanno mantenuto la vetta della classifica a braccetto con il Chievo ma devono ormai guardarsi le spalle dagli inseguitori, in primis Piacenza (a -2) e Milan Futuro (-3 ma con una gara ancora da recuperare); il Nibbiano – che in settimana ha ufficializzato l’ingaggio del giovane difensore Fabian Hallidri – proverà a riprendere la corsa, anche se l’impegno che attende la squadra di Rastelli è tutt’altro che agevole contro una Leon protagonista di un’ottima prima parte di stagione e saldamente nelle zone alte della classifica con 21 punti (e una partita in meno).
Sempre più critica invece la situazione in casa Fiorenzuola: i rossoneri nell’ultimo turno contro la Virtus Verona hanno incassato la terza sconfitta consecutiva restando all’ultimo posto in solitaria, a sette punti dalla salvezza diretta. Il ritorno di Araldi in panchina non ha portato la scossa sperata, ma i valdardesi devono ora cambiare passo per provare a dare una svolta ad una stagione finora da dimenticare. La società continua a muoversi sul mercato (nelle ultime ore è arrivato il centrocampista Nicholas Saggionetto), nel frattempo ci si attende una reazione in campo a partire da domenica, quando al Pavesi arriverà la Virtus Ciserano per un altro scontro salvezza. La formazione bergamasca precede i rossoneri di 4 punti e arriva da due ko consecutivi, l’ultimo nella sfida interna con lo Scanzorosciate.