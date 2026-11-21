Attraversa un momento positivo il Piacenza, che va a caccia del terzo successo di fila in campionato: i biancorossi – come testimoniano le ultime prestazioni – appaiono in decisa crescita e vedono ormai la vetta della classifica, distante solo due punti. L’obiettivo è proseguire il trend positivo a partire da domenica, quando al Garilli arriverà il Villa Valle, squadra ostica che in graduatoria occupa il settimo posto con 18 punti e nell’ultimo turno ha fermato il Nibbiano sul pari. Nessun particolare problema di formazione per mister Franzini, che con gli ultimi recuperi di Sereni e Versari può ormai contare sulla rosa al completo: “Il Villa Valle – inquadra la sfida il tecnico – è una squadra ambiziosa, con giocatori importanti, e sta facendo bene: questo campionato non ti consente mai di rilassarti, sappiamo che ci aspetta una partita ostica ma siamo pronti. Siamo passati attraverso qualche problema a livello di infortuni e condizione; abbiamo tenuto botta e i segnali adesso sono positivi, ma vanno alimentati proseguendo sulla scia delle ultime prestazioni in campionato e in Coppa. Ma come davanti ai problemi non mi abbatto troppo, adesso non voglio esaltarmi troppo, anche perchè non siamo ancora lì davanti come vorremmo essere”.