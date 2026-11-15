Serie D, il River Decalacque vince a Fidenza e consolida il primato

LAVEZZINI ISOLANTI BORGOVOLLEY PR – DECALACQUE RIVER PC 0-3 (23-25, 17-25, 17-25)

LAVEZZINI ISOLANTI BORGOVOLLEY PR: Ottaviani, Savi (L2), Chiussi, Bassanini 9, Macchiavelli 1, Rastelli (L1), Romanini, Mora 2, Marenghi 3, Manghi 10, Cabassa 6, Franchini 2, Alfieri 1. All. Marci.

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 13, Viaroli (L1), Rocca S. 1, Rocca B. 11, Fochi, Boiardi 1, Basile 1, Pedrazzini 2, Cappellini 6, Euclidi 1, Molinaroli 5, Bersanetti (L2), Mozzi. All. Carbonetti, ass. all. Massari.

Le biancoverdi del River Decalacque si impongono meritatamente con il punteggio di 3-0 nella trasferta di Fidenza contro la formazione locale del Lavezzini Isolanti Borgovolley PR, consolidando così il primato in classifica. Solamente il primo set è stato combattuto, con le rivergaresi brave ad aggiudicarselo sul filo di lana. Nei restanti parziali, invece, le ospiti hanno preso subito il largo, mantenendo un vantaggio rassicurante fino alla fine.

PRIMO SET: IL RIVER LA SPUNTA NEL FINALE – Mister Carbonetti schiera il seguente starting-six: diagonale Mozzi-Rocca, bande Cappellini e Gionelli, al centro Molinaroli e Pedrazzini, con Viaroli a presidiare la seconda linea. L’approccio alla gara è migliore per le ospiti che, con Gionelli in evidenza, tentano subito la fuga (1-5). La partita prosegue a strappi da parte di entrambe le formazioni (4-5, 4-8 e 7-8). Le ospiti sono determinate a portare a casa il parziale (7-12), tuttavia le padrone di casa non stanno a guardare e, grazie ad alcuni errori in attacco del River Decalacque, trovano la parità (16-16). Sono Rocca e Gionelli a guidare la riscossa piacentina (16-19). La formazione di mister Carbonetti è brava a mantenere un buon margine di vantaggio (18-22), ma una fast di Cabassa e tre punti consecutivi di Manghi riaprono i giochi (22-22). Ci pensa Euclidi, con un attacco vincente abbinato a un errore locale, a portare le ospiti al set-point (22-24). Un muro di Cabassa annulla il primo tentativo, ma Cappellini chiude il parziale sul 23-25.

SECONDO SET: LE OSPITI PRENDONO IL LARGO – Si riparte con l’allenatore ospite che conferma la formazione del primo set. Sono subito le attaccanti di palla alta rivergaresi a mettersi in mostra (2-4). È poi il turno di Molinaroli che, con un primo tempo e un ace, uniti a due errori di Cabassa, dilata il vantaggio (4-9). Il River, senza strafare, approfitta degli errori locali e mantiene un buon margine (7-12), costringendo l’allenatore di casa a chiamare il primo time-out. Le fidentine riescono a recuperare alcuni punti (12-14 e 13-15), tuttavia si ha l’impressione che, quando il River schiaccia il piede sull’acceleratore, il divario sia destinato ad aumentare. Sul punteggio di 16-19 è sufficiente un attacco di Rocca, abbinato a ben cinque errori locali, per chiudere il parziale sul 17-25.

TERZO SET: IL RIVER CHIUDE I CONTI – Nel terzo parziale mister Carbonetti inserisce Bersanetti nel ruolo di libero. Sono sempre le piacentine a comandare il gioco (2-5 e 3-8). Tra le fila locali sono Manghi e Bassanini a mettersi in luce, permettendo alle padrone di casa di accorciare le distanze (9-12). Le parmensi riescono a portarsi fino al -2 (12-14), quando la formazione ospite mette a segno il break decisivo: attacco di Gionelli, due attacchi di Rocca B., un ace di Pedrazzini e ancora un attacco di Molinaroli per il 12-19. Un ace di Susanna Rocca vale il 13-21. A questo punto al River non resta che gestire il cambio palla fino all’attacco vincente di Cappellini, che fissa il risultato finale sul 17-25.

UNA VITTORIA CHE CONSOLIDA IL PRIMATO – Una buona prestazione per la formazione trebbiense che, grazie a questa vittoria, mantiene solitaria la vetta della classifica.