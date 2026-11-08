Serie D: Nibbiano fermato dalla Tritium (1-1), brutto ko per il Fiorenzuola con il Club Milano (1-2)
Valtidonesi fermati sul pari dal fanalino di coda, sconfitta pesante per i rossoneri nello scontro salvezza
SERIE D – 11^ GIORNATA
NIBBIANO&VALTIDONE – TRITIUM 1-1
(88′ Fumagalli, 93′ Mencagli)
FIORENZUOLA – CLUB MILANO 1-2
(50′ Gallo, 60′ Vedovati, 92′ Baud)
La capolista Nibbiano&Valtidone rischia grosso con il fanalino di coda Tritium, evitando la sconfitta in pieno recupero. Una prova non brillante per gli uomini di Rastelli, che hanno faticato a rendersi pericolosi anche se a metà ripresa hanno centrato un palo con Minasola. Girandola di emozioni nel finale: la Tritium passa a due minuti dalla fine con Fumagalli, che insacca dopo un tiro di Battistini respinto da Guerci, i valtidonesi non si arrendono e trovano il pari in pieno recupero grazie a Mencagli, che sfrutta l’assist di Alcibiade e fissa il risultato sull’1-1. Un punto che mantiene il Nibbiano in vetta, raggiunto però dal Chievo che oggi ha regolato con un netto 4-0 la Real Calepina. Domenica prossima trasferta sul campo del Villa Valle.
Pesante ko invece per il Fiorenzuola, che al Pavesi viene superato in rimonta dal Club Milano nello scontro salvezza. E dire che la partita si era messa bene per i rossoneri, avanti a inizio ripresa grazie alla rete di Gallo; un vantaggio che dura appena dieci minuti, gli ospiti prima pareggiano con Vedovati e poi, in pieno recupero, trovano il gol vittoria con una punizione calciata da Baud, allungando in classifica e lasciando i valdardesi all’ultimo posto insieme alla Tritium. Nel prossimo turno la squadra di Villa sarà di scena sul campo della Virtus Verona.