Serie D: Nibbiano fermato dalla Tritium (1-1), brutto ko per il Fiorenzuola con il Club Milano (1-2)

La capolista Nibbiano&Valtidone rischia grosso con il fanalino di coda Tritium, evitando la sconfitta in pieno recupero. Una prova non brillante per gli uomini di Rastelli, che hanno faticato a rendersi pericolosi anche se a metà ripresa hanno centrato un palo con Minasola. Girandola di emozioni nel finale: la Tritium passa a due minuti dalla fine con Fumagalli, che insacca dopo un tiro di Battistini respinto da Guerci, i valtidonesi non si arrendono e trovano il pari in pieno recupero grazie a Mencagli, che sfrutta l’assist di Alcibiade e fissa il risultato sull’1-1. Un punto che mantiene il Nibbiano in vetta, raggiunto però dal Chievo che oggi ha regolato con un netto 4-0 la Real Calepina. Domenica prossima trasferta sul campo del Villa Valle.