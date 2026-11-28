Serie D: Piace sul campo del Club Milano, impegni in trasferta anche per Nibbiano e Fiorenzuola
Dopo il filotto di vittorie nell’ultimo turno, le formazioni piacentine vogliono continuare a correre
Dopo il pieno di vittorie nell’ultimo turno, le formazioni piacentine tornano in campo domenica (ore 14.30) per la quattordicesima giornata di Serie D, tutte in trasferta: il Piacenza affronta il Club Milano, la capolista Nibbiano&Valtidone il Rovato, mentre il Fiorenzuola se la vedrà con la Leon.
Sta finalmente trovando quella continuità finora mancata il Piacenza, reduce da tre successi consecutivi che l’hanno spinta a soli due punti dalla vetta della classifica. Domenica scorsa contro il Villa Valle i biancorossi hanno rischiato ancora una volta di complicarsi la vita, con la rimonta ospite da 0-2 a 2-2 prima del gol nel finale di Capelli che ha regalato altri tre punti pesantissimi: la squadra di Franzini, a quota 27 a braccetto col Chievo, vede ormai il primo posto in una lotta al vertice che coinvolge al momento anche Nibbiano (29) e Milan Futuro (26, ma con una gara da recuperare). Il Piace proverà a proseguire il trend positivo anche domenica a domicilio del Club Milano, formazione in zona playout con undici punti e che domenica scorsa ha usufruito di un turno di stop a seguito del rinvio del match con la Pro Palazzolo. Franzini potrà contare sulla rosa praticamente al completo, fatta eccezione per il lungodegente Taugourdeau: “Il momento è buono – inquadra la gara il tecnico biancorosso – arriviamo da una serie di partite fatte bene e i risultati ci hanno premiato, ma dobbiamo sempre stare sul pezzo perché ogni gara presenta delle insidie. Il Club Milano è una squadra abituata a fare questo tipo di campionati, con giocatori di categoria, ma noi dovremo pensare a fare la nostra gara e il nostro gioco”.
Riparte con entusiasmo il Nibbiano, che nell’ultimo turno ha ritrovato i tre punti dopo tre giornate senza vittorie. Un successo arrivato nel big match con la Leon, con i valtidonesi sotto di due reti a dieci minuti dal termine e capaci di ribaltare la contesa aggiudicandosi il bottino pieno grazie alla rete di Spaviero in pieno recupero. Tre punti che hanno rilanciato la formazione di Rastelli, ora in vetta solitaria, e confermato il valore di un gruppo protagonista di una strepitosa prima parte di stagione. Il calendario propone ora l’impegno, da non sottovalutare, sul campo del Rovato, invischiato nelle zone basse della classifica ma reduce dall’importante successo sul campo del Brusaporto.
Ha ripreso la sua marcia anche il Fiorenzuola, che dopo tre ko di fila nell’ultimo turno ha travolto 5-0 la Virtus Ciserano: i rossoneri restano ultimi in classifica con 9 punti, al pari della Tritium, ma si sono riportati ad un punto dai playout e a cinque dalla salvezza diretta. Servirà ora continuità di risultati a partire da domenica prossima, anche se l’impegno si preannuncia tutt’altro che semplice: la squadra di Araldi – che ha inserito nel proprio organico anche l’esperto Alessandro De Vitis – sarà di scena sul campo della Leon, a caccia di riscatto dopo il rocambolesco ko con il Nibbiano.