Serie D: Piace sul campo del Rovato, impegni in trasferta anche per Nibbiano e Fiorenzuola

Impegni in trasferta per le formazioni piacentine nella dodicesima giornata di campionato di Serie D: domenica (ore 14.30), il Piacenza affronta il Rovato, per la capolista Nibbiano&Valtidone match con il Villa Valle, mentre il Fiorenzuola (ore 17.30) se la vedrà con la Virtus Verona.

Va a caccia di continuità il Piacenza dopo le ultime giornate vissute sulle montagne russe, dall’esaltante vittoria in rimonta nel derby con il Nibbiano, al ko per mano del Milan Futuro, al successo nell’ultimo turno sul campo del Brusaporto. La squadra di Franzini cercherà nelle prossime gare – complice un calendario sulla carta non particolarmente ostico (anche se le insidie sono sempre dietro l’angolo) – quel filotto di vittorie finora mancato e che potrebbe rilanciarla definitivamente in classifica. I biancorossi occupano al momento il quarto posto, a meno 4 dalla coppia di testa Nibbiano-Chievo e ad una lunghezza dal Milan Futuro; avversario dei biancorossi sarà domenica un Rovato che staziona in zona playout ed è reduce dalla sconfitta con la Pro Palazzolo. Per il Piace sarà la prima di tre gare in una settimana: mercoledì 18 novembre i biancorossi sono attesi dagli ottavi di Coppa Italia al Garilli con la Lucchese, mentre domenica 22 ospiteranno in campionato il Villa Valle.

Proverà a ripartire il Nibbiano, che dopo un percorso quasi perfetto, fatto di otto vittorie in nove gare, nelle ultime due partite ha messo insieme un solo punto. Reduci dal ko subìto in rimonta dal Piacenza, i valtidonesi domenica scorsa hanno rischiato un’altra beffa davanti al fanalino di coda Tritium, evitando la sconfitta grazie a una rete in pieno recupero che ha consentito di mantenere la vetta della graduatoria, seppur in coabitazione con il Chievo. Il calendario propone domenica alla formazione di Rastelli la sfida con un Villa Valle che veleggia a metà classifica con 17 punti e arriva dalla sconfitta con il Caldiero.