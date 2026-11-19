Ottima prova dei portacolori del Karate Piacenza Farnesiana, protagonisti al campionato regionale under 14 Emilia Romagna Fijlkam di Bologna, dove hanno conquistando sette preziose medaglie che consentono di staccare il pass per i campionati italiani in programma a fine novembre a Vigevano. Si sono messi al collo la medaglia d’oro Elia Famà (categoria – 38 kg), Martina Stefanelli (cat. – 56 kg), Mia Vera (cat. – 40 kg), Mbene Ndiaye (cat. + 68 kg); argento per Ishaq Kouhaih (cat. – 43 kg), bronzo per Viola Ziliani ed Elena Vasic (cat. – 56 kg). Al campionato italiano under 14 di Vigevano sono attesi 800 atleti finalisti di 350 società (su 1500 società affiliate alla Fijlkam) da tutta Italia, che hanno superato le fasi regionali.