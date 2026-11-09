Settimana di maltempo: prima le piogge, nel week end arriva il freddo

L’Italia si prepara ad entrare in una fase pienamente autunnale, caratterizzata dal ritorno delle perturbazioni atlantiche e da un deciso ridimensionamento dell’alta pressione che per molte settimane ci ha protetto. I segnali proposti convergono verso uno scenario dinamico e perturbato, con almeno due passaggi di rilievo destinati ad interessarci nella seconda parte del mese. L’autunno proverà a fare sul serio, un energico flusso atlantico che a più riprese “sparerà” perturbazioni verso l’Italia, garantendo finalmente quelle piogge autunnali ben distribuite che fino ad ora erano mancate.

Lunedì 9 novembre con piogge deboli o pioviggini su molti settori del nord, in special modo su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Pioviggini tra basso Piemonte, bassa Lombardia. Temperature in calo al nord stante il mancato soleggiamento, in lieve aumento sul resto d’Italia.

Martedì 10 novembre al nord avremo piogge deboli o moderate, ad eccezione del Piemonte e del medio ponente Ligure che avranno un clima asciutto. In serata tendenza a miglioramento con piogge solo sull’Emilia Romagna e il Levante Ligure, per il resto tempo asciutto.

Mercoledì 11 novembre la giornata sarà contrassegnata da un cielo coperto al Centro-Nord ma asciutto, piogge piuttosto locali e isolate, più moderate sulla Liguria di levante. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare più intensamente dalla Liguria, verso l’Emilia, la Lombardia orientale e quindi il Triveneto.

Giovedì 12 novembre, una vasta perturbazione atlantica attraverserà la Penisola accompagnata dalla formazione di una depressione al suolo sul Mediterraneo occidentale. Proprio la presenza di questo minimo barico contribuirà ad esaltare i fenomeni, in particolare sulle regioni settentrionali e su parte del Centro. Piogge diffuse e talora consistenti raggiungeranno il Nord. Sotto osservazione la Lombardia, Emilia (Piacenza-Parma) il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige. Una volta transitato il sistema perturbato del 12 novembre, l’atmosfera non sembra orientata a ristabilire condizioni anticicloniche durature.

Una massa d’aria artica invaderà il centro Europa già nella giornata di giovedì 12 novembre, ma rimanendo attestata oltralpe. Venerdì 13 si appoggerà all’arco alpino, dilagando parzialmente sulle nostre regioni settentrionali e favorendo l’ingresso dell’isoterma di 0°C o addirittura inferiore sin verso i 1400-1500m. quindi una netta flessione delle temperature a tutte le quote, estesa anche al medio Adriatico per tutta la giornata di sabato 14 e sino all’alba di domenica 15 novembre. Il breve blitz freddo determinerà il brusco abbassamento delle temperature previste con gelate sulle zone alpine e prealpine, soprattutto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 e poi in quella su domenica 15.

In seguito è previsto un rapido aumento dei valori, causa proprio l’inserimento di aria molto più mite da ovest.

IN DETTAGLIO a Piacenza da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2026:

Lunedì 9 Novembre cielo coperto con piogge deboli nel pomeriggio e in serata. Temperature: Massima di 9°, minima di 8°.

Martedì 10 Novembre molto nuvoloso o coperto per gran parte del giorno, con una leggera pioviggine intermittente durante la notte e il primo mattino. Temperature: Massima di 10°, minima di 8°.

Mercoledì 11 Novembre inizialmente molto nuvoloso, con un peggioramento dal pomeriggio che porterà a rovesci e piogge più diffusi fino a sera. Temperature: Massima di 11°, minima di 9°.

Giovedì 12 Novembre giornata marcatamente perturbata. Pioggia battente e diffusa per l’intero arco della giornata e della notte. Temperature: Massima di 11°, minima di 9°.

Venerdì 13 Novembre residua instabilità al mattino con piogge deboli, seguita da un progressivo miglioramento con cielo prevalentemente nuvoloso in serata ma senza precipitazioni. Temperature: Massima in rialzo a 14°, minima a 7°.

Sabato 14 Novembre netto miglioramento. Cieli sereni o poco nuvolosi e ottima presenza di sole per tutto il giorno. Temperature: Massima di 12°, minima in forte calo a 1° per via dei cieli sereni notturni.

Domenica 15 Novembre si rinnova una splendida giornata di sole, limpida e stabile, con qualche innocua velatura solo nelle ore più fredde. Temperature: Massima stazionaria a 11°, minima fredda a 1°.

Nel complesso, la settimana sarà divisa in due: grigia e piovosa fino a venerdì, ma decisamente soleggiata e più fredda di notte durante il weekend.

Stefano Cavanna