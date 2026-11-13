Sfida al Palabanca tra Assigeco e Leonessa Brescia

La partita contro Omegna nel turno infrasettimanale è valsa il quarto successo consecutivo per l’Assigeco Piacenza. Una gara che poteva essere la classica partita-trappola, dove però i Lupi sono stati bravi nel dare lo strappo decisivo nel corso dell’ultimo spicchio di gioco. A distanza di pochi giorni i biancorossoblu sono già pronti a tornare in scena sul parquet del PalaBanca di Piacenza per una sfida d’alta classifica contro la Leonessa Brescia, in programma domenica 15 novembre alle ore 18. Il capitano Giovanni Poggi è consapevole delle insidie di questo match ma allo stesso tempo vuole continuare a cavalcare il momento di grande fiducia: “Ci aspetta una bellissima partita tra due squadre che stanno facendo bene. Brescia è una delle corazzate di questo campionato, anche noi però arriviamo a questa sfida in un buon momento e vogliamo regalare un altro successo ai nostri tifosi. Sarà sicuramente una battaglia complicata: in gare del genere dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo, con la giusta dose di aggressività e determinazione”.

La sfida infrasettimanale con Omegna ha allungato la vostra striscia positiva. Cosa ti è piaciuto di più della prestazione della squadra? “Era una partita insidiosa, in cui avevamo tutto da perdere e che temevo particolarmente. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra: stiamo cercando di costruire una mentalità che vada oltre l’avversario che ci troviamo di fronte, affrontando ogni gara con il giusto atteggiamento. Non era assolutamente scontato riuscire a portarla a casa e credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra in crescita”.

In un periodo intenso, in cui la squadra ha dovuto adattarsi a diverse situazioni a causa degli infortuni, come state a livello fisico e mentale? “Sicuramente vincere aiuta a vincere. Le rotazioni ridotte richiedono un extra sforzo importante e questo rende il periodo un po’ più dispendioso dal punto di vista fisico, mentre mentalmente stiamo bene. Per quanto mi riguarda, sto giocando da tre partite con una maschera protettiva al volto a causa di un colpo allo zigomo preso in allenamento ma vedo solo aspetti positivi: dovessero essere sempre questi i risultati, non avrei problemi a tenerla per tutta la stagione”.

Essere capitano significa anche prendersi un certo tipo di responsabilità. Come vivi questo ruolo e che tipo di capitano cerchi di essere all’interno dello spogliatoio? “Rispetto alla scorsa annata cerco di essere più presente e vicino ai miei compagni. Mi sto impegnando a mantenere la calma, trasmettere ottimismo e dare la giusta carica anche nei momenti di difficoltà. Fin dal primo giorno i ragazzi sanno che possono contare su di me per qualsiasi problema o necessità. Voglio essere il primo ad ascoltarli e a fare il possibile per aiutarli a superare ogni situazione”.

In vista di questa sfida di grande prestigio, c’è un messaggio che vorresti lanciare ai tifosi biancorossoblu? “Li aspettiamo numerosi. Abbiamo bisogno di loro, e vedere che partita dopo partita il pubblico sta aumentando ci fa davvero piacere. A questi livelli avere un palazzetto che spinge può fare la differenza e diventare un fattore decisivo in determinate situazioni. Da parte nostra faremo il possibile per farli divertire e regalare loro qualche ora di spensieratezza e felicità, nella speranza di festeggiare tutti insieme al termine della partita”.

LEONESSA BRESCIA

Nonostante un’estate burrascosa, Brescia è riuscita a mantenere la pallacanestro in città acquistando il titolo sportivo di Nocera. Per la ripartenza in Serie B, la dirigenza ha allestito una squadra che, secondo molti addetti ai lavori, è tra le candidate a occupare stabilmente le posizioni di alta classifica. Guidata in panchina da Marco Calvani, la formazione biancoblu ha iniziato il campionato con cinque vittorie consecutive, per poi incappare in due stop prima di tornare al successo pochi giorni fa contro San Vendemiano. Il roster è molto esperto, e il quintetto vede la presenza nel backcourt del playmaker Luca Vencato, rientrato dopo un anno di stop per infortunio, del varesino Mattia Santinon e del classe 2006 Adriano Bazan. Grande qualità anche nel reparto lunghi con Matteo Da Ros, giocatore che per diversi anni ha militato in Serie A, e un altro veterano come Eric Lombardi, autore da una prestazione di 20 punti e 16 rimbalzi nell’ultima uscita. Gherardo Sabatini e Riccardo Tavernelli, annunciato poche ore fa dal club dopo aver iniziato la stagione alla BC Roma, portano frizzantezza in uscita dalla panchina, insieme al giovane Francesco Frosini e al pivot Alberto Bedin. Chiude il roster il giovane Santiago Cabodevilla.

Resta in dubbio la presenza di Maks Klanjscek e Christian Burns, che hanno saltato le ultime due partite a causa di problemi fisici. Sicuramente assente Lazar Nikolic, operato al menisco del ginocchio sinistro e costretto a uno stop di almeno un mese. Tre gli ex della sfida: Gherardo Sabatini, che ha vestito la maglia biancorossoblu nel 2018/2019 e dal 2020 al 2024, ricoprendo anche i gradi di capitano, Luca Vencato, in Assigeco dal 2010 al 2016, e coach Calvani, nel 2010/2011 sulla panchina UCC.