Piacenza spreca con Sereni e si fa raggiungere dal Club Milano (1-1) DIRETTA
Franzini non potrà contare su Tremolada, vittima di un attacco di febbre
CLUB MILANO – PIACENZA 1-1 (in campo) Mustacchio al 21′, Maurizii al 35′
LA CRONACA
GOL del Club Milano al 35′ che raggiunge il pari col capitano Maurizii. Gol sbagliato e gol subito dai biancorossi: su azione da corner riprende la corta respinta e infila con un rasoterra da fuori area Bruno.
33′ – Sereni spreca il 2-0 sparando sul portiere Meraviglia una palla facile davanti alla porta.
GOL – Sempre lui, è Mustacchio a portare in vantaggio al 21′ del primo tempo il Piacenza. Girata al volo in area da azione partita da una rimessa laterale di Putzolu, due tocchi e la palla arriva al bomber che non perdona.
15′ – Destro da lontano di Acella, respinge Bruno, la riprende Vedovati me era in fuorigioco.
8′ – Punizione dalla tre quarti per i biancorossi, nonostante la distanza Raffini ci prova. Tiro fuori.
5′ – Ecco Mustacchio, supera l’uomo sulla destra e mette il cross, girata di Sereni e palla a lato.
A difendere i pali dei padroni di casa il giovanissimo Meraviglia, classe 2010.
Iniziato il match sul campo “Gianni Brera” di Milano.
Le formazioni dal primo minuto: non disponibile Tremolada, mister Franzini schiera dal primo minuto Sereni.
CLUB MILANO: Meraviglia, Conti, Acella, Ferrante, Combierati, Maurizii, Travaglini, Ferri, Cerasani, Vedovati, Baud Banaga. All. Allegretti
PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Raffini, Sereni, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia. All. Franzini.
Arbitro: Francesco Fermo (Torre Annunziata)
Ass. 1: Gabriele Lovecchio (Brindisi)
Ass. 2: Stefano Sibilio (Brindisi)
Sta finalmente trovando quella continuità finora mancata il Piacenza, reduce da tre successi consecutivi che l’hanno spinta a soli due punti dalla vetta della classifica. Domenica scorsa contro il Villa Valle i biancorossi hanno rischiato ancora una volta di complicarsi la vita, con la rimonta ospite da 0-2 a 2-2 prima del gol nel finale di Capelli che ha regalato altri tre punti pesantissimi: la squadra di Franzini, a quota 27 a braccetto col Chievo, vede ormai il primo posto in una lotta al vertice che coinvolge al momento anche Nibbiano (29) e Milan Futuro (26, ma con una gara da recuperare). Il Piace proverà a proseguire il trend positivo anche domenica a domicilio del Club Milano, formazione in zona playout con undici punti e che domenica scorsa ha usufruito di un turno di stop a seguito del rinvio del match con la Pro Palazzolo. Franzini non potrà contare su Tremolada, vittima di un attacco di febbre: “Il momento è buono – inquadra la gara il tecnico biancorosso – arriviamo da una serie di partite fatte bene e i risultati ci hanno premiato, ma dobbiamo sempre stare sul pezzo perché ogni gara presenta delle insidie. Il Club Milano è una squadra abituata a fare questo tipo di campionati, con giocatori di categoria, ma noi dovremo pensare a fare la nostra gara e il nostro gioco”.