Sta finalmente trovando quella continuità finora mancata il Piacenza, reduce da tre successi consecutivi che l’hanno spinta a soli due punti dalla vetta della classifica. Domenica scorsa contro il Villa Valle i biancorossi hanno rischiato ancora una volta di complicarsi la vita, con la rimonta ospite da 0-2 a 2-2 prima del gol nel finale di Capelli che ha regalato altri tre punti pesantissimi: la squadra di Franzini, a quota 27 a braccetto col Chievo, vede ormai il primo posto in una lotta al vertice che coinvolge al momento anche Nibbiano (29) e Milan Futuro (26, ma con una gara da recuperare). Il Piace proverà a proseguire il trend positivo anche domenica a domicilio del Club Milano, formazione in zona playout con undici punti e che domenica scorsa ha usufruito di un turno di stop a seguito del rinvio del match con la Pro Palazzolo. Franzini non potrà contare su Tremolada, vittima di un attacco di febbre: “Il momento è buono – inquadra la gara il tecnico biancorosso – arriviamo da una serie di partite fatte bene e i risultati ci hanno premiato, ma dobbiamo sempre stare sul pezzo perché ogni gara presenta delle insidie. Il Club Milano è una squadra abituata a fare questo tipo di campionati, con giocatori di categoria, ma noi dovremo pensare a fare la nostra gara e il nostro gioco”.