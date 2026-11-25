Sfonda con l’auto il parapetto in mattoni del ponticello della Rocca di Borgonovo Val Tidone e precipita nel fossato . E’ avvenuto nella serata del 25 novembre poco dopo le 21, quando una vettura, una Opel Mokka, condotta da una signora settantenne si è letteralmente “piantata” in verticale nel canale che circonda la sede comunale di Borgonovo.

Da chiarire le ragioni dell’incidente, forse la donna ha perso il controllo dell’auto nel corso di una manovra. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Castelsangiovanni, che hanno operato per stabilizzare il mezzo, scongiurando che si ribaltasse completamente, ed estratto dall’abitacolo la conducente facendola passare dal lato passeggero. Un manovra non facile a cui hanno concorso anche i sanitari. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Piacenza per le cure del caso.