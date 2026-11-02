Si conferma nel piacentino il calo delle imprese straniere: meno 242 in un anno

Il terzo trimestre 2026 ha confermato il calo già registrato nella prima parte dell’anno per quanto riguarda il numero delle imprese piacentine guidate da stranieri. La flessione, pari al 5,9%, appare in lieve attenuazione rispetto a quella segnata alla fine del semestre scorso, quando si attestava a un -6,3%. In termini assoluti, a Piacenza si contano oggi 242 imprese a guida straniera in meno rispetto a un anno fa. Il dato si pone in netta controtendenza rispetto alle province di Parma e Reggio Emilia, dove si sono registrati invece aumenti rispettivamente del 3,1% e del 3,9%. L’andamento locale risulta inoltre difforme dalla tendenza alla stabilità rilevata a livello nazionale, dove si è registrato un lievissimo incremento dello 0,2%.

Nonostante la contrazione, il peso delle 3.891 imprese attive guidate da stranieri sul sistema imprenditoriale locale si conferma rilevante, con un’incidenza del 15,7% sul totale che supera sia la media regionale (14,8%) sia quella nazionale (12,1%). Le analisi dell’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia, basate su dati Infocamere, evidenziano una forte specializzazione settoriale. Il comparto delle costruzioni guida la classifica con 1.497 unità e una quota del 38,5% sul totale, pur perdendo il 13,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, vale a dire 240 imprese. Seguono il commercio, che conta 689 realtà con un’incidenza del 17,7% e una contrazione del 7,0%, e i servizi alle imprese, che registrano 561 attività e segnano un aumento del 3,5%. Tra gli altri settori di rilievo figurano l’alloggio e la ristorazione con 404 aziende (+1,5% rispetto allo stesso periodo del 2025), i servizi alla persona con 350 unità (+10,1%, pari a 32 unità in più), la manifattura con 281 realtà (-3,8%) e l’agricoltura, che conta 105 imprese con un incremento dell’1,9%.