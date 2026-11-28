Intervento dei soccorritori nel pomeriggio di sabato 28 novembre per un uomo che si è ferito con una motosega mentre stava tagliando alcune piante. E’ avvenuto dopo le 15 in località Pollo di Ziano Piacentino: sul posto sono giunti i sanitari e da Parma è stato fatto arrivare l’elisoccorso. L’uomo, un 31enne, si è procurato una ferita a un polpaccio e per questo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in elicottero. Le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.