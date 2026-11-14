Si introduce di notte nel supermercato per rubare del cibo, denunciato

Nella notte odierna, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Piacenza sono intervenuti presso un esercizio commerciale situato in via Emilia Pavese, a seguito della segnalazione di un allarme intrusione.

Sul posto, gli operatori hanno trovato il personale di un istituto di vigilanza privata che aveva appena intercettato un uomo all’interno dell’area di pertinenza del magazzino del supermercato. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’individuo, un cittadino marocchino di 45 anni, era riuscito ad accedere ai locali dell’esercizio commerciale appropriandosi di una scatola contenente diversi generi alimentari.

Sorpreso dalle guardie giurate mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva, l’uomo ha abbandonato il cartone sulle scale provando a fuggire, ma è stato prontamente bloccato fino all’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato. Al momento del controllo, il ladro stava ancora consumando uno dei prodotti appena sottratti. La restante merce, risultata integra, è stata restituita al responsabile del punto vendita.