Sì o no a nuova logistica? Polo confinato a Le Mose con vincoli rigidi: cosa dice il Pug

La logistica è ancora uno dei paradigmi di sviluppo economico per Piacenza? A quali condizioni? Sono domande che ricorrono periodicamente negli ultimi anni, sia nel dibattito pubblico della città, sia a livello delle istituzioni politiche. Adesso tocca al Pug, il nuovo Piano urbanistico generale in discussione in queste settimane nel consiglio comunale, a mettere i proverbiali “piedi nel piatto”, a partire dalla prossima seduta, quella di lunedì 16 novembre.

Nel Piano la logistica viene trattata come un capitolo separato, anche da un punto di vista geografico, visto che – come è stato ribadito più volte dall’amministrazione comunale nel corso del lunghissimo iter di costruzione e presentazione – si concentra nel polo di Le Mose e non uscirà dagli attuali confini per “travasarsi” altrove. Anche l’altro strumento di pianificazione strategica sovraordinato, il Ptav di competenza della Provincia, aveva messo questo vincolo. E se altri insediamenti logistici si profilassero in futuro dovranno sottostare a una valutazione rigorosa dell’impatto sulla mobilità e sulle emissioni. Sulla base di quali prescrizioni?

Intanto il primo limite introdotto dal Pug è quantitativo: l’eventuale espansione del comparto di Le Mose potrà essere “parziale e graduale” e soprattutto non certo obbligata. Nei prossimi dieci anni non potrà superare il 50 per cento della quota di crescita consentita dal Piano in tutto il territorio urbanizzato, pari al 3 per cento. Sempre il Pug fissa inoltre alcune garanzie vincolanti che dovranno essere soddisfatte da qualsiasi nuovo operatore interessato a insediare un’attività di logistica. Questa dovrà inserirsi in un “parco chiuso con governance d’insieme“, essere provvista di “accesso intermodale ferroviario”, le strutture dovranno essere costruite in altezza per massimizzare la riduzione del consumo di suolo, dovranno essere autosufficienti dal punto di vista energetico; inoltre i capannoni dovranno rispondere a “standard ambientali superiori a quelli di legge” e i trasporti avranno “l’obbligo di utilizzo del casello autostradale di Piacenza Sud“.

“Se il quadro degli oneri imposti dal Piano dovesse risultare economicamente non sostenibile – viene precisato – per l’operatore interessato, ne discenderebbe semplicemente che a Piacenza non si realizzeranno ulteriori espansioni logistiche. Sarebbe già, in sé, un esito coerente con gli obiettivi ambientali del Piano. Se invece un operatore riterrà di procedere, lo farà a condizione di contribuire concretamente al superamento delle criticità esistenti”. Il Pug sceglie la strada di introdurre un nuovo modello di governance, “perché Piacenza ha bisogno di uno strumento che le permetta di governare la logistica che già esiste e di accompagnarne le ricadute sul territorio”.

L’attuale configurazione del polo di Le Mose presenta importanti deficit strutturali che sono stati considerati dal Pug: il tema della governance complessiva, la gestione dei flussi viari e l’integrazione con il territorio circostante. Si tratta di criticità ben conosciute e diventate ancora più rilevanti con la crescita del comparto. Ciò che può fare il Pug secondo l’amministrazione comunale, come indicato già in passato dall’assessore all’urbanistica Adriana Fantini, è di “tracciare una linea di discontinuità per il futuro”. “Qualunque eventuale nuovo insediamento o ampliamento dovrà farsi carico, in modo vincolante, del recupero delle lacune gestionali e infrastrutturali accumulate, concorrendo attivamente alla riqualificazione complessiva del polo. Questa condizione non è negoziabile”.