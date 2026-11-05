Si rivolge all’ufficio immigrazione per avere informazioni e viene espulso

Nella mattinata del 4 novembre, un cittadino tunisino di 27 anni si è presentato presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza per richiedere alcune informazioni, ma a seguito di scrupolosi controlli e accertamenti effettuati dagli operatori è emerso come non fosse in regola sul territorio nazionale. “Dalle verifiche è emerso inoltre che l’uomo aveva alle spalle numerosi reati come resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, rapina e reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi nelle zone di Cagliari e Roma” fa sapere la Questura in una nota.