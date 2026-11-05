Si rivolge all’ufficio immigrazione per avere informazioni e viene espulso
Nella mattinata del 4 novembre, un cittadino tunisino di 27 anni si è presentato presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza per richiedere alcune informazioni, ma a seguito di scrupolosi controlli e accertamenti effettuati dagli operatori è emerso come non fosse in regola sul territorio nazionale. “Dalle verifiche è emerso inoltre che l’uomo aveva alle spalle numerosi reati come resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, rapina e reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi nelle zone di Cagliari e Roma” fa sapere la Questura in una nota.
“Alla luce della sua posizione irregolare e della pericolosità emersa – viene spiegato -, è stato adottato nell’immediatezza il provvedimento di espulsione con accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, effettuato da un equipaggio qualificato nella stessa serata di ieri. Durante le fasi precedenti all’accompagnamento, alla notizia del provvedimento di espulsione, l’uomo ha accusato un malessere ed è stato immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso, così da consentire successivamente il regolare trasferimento al CPR”. “Subito dopo la visita medica – conclude la nota della Questura -, è stato possibile accertare la sua idoneità al trasferimento e alla vita di comunità, procedendo così al suo definitivo accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino”.