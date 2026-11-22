Si schianta contro un’auto in sosta e ne danneggia altre due. E’ successo nella prima mattina di domenica 22 novembre alla Besurica (Piacenza) in via Ucelli di Nemi, dove una vettura sfuggita al controllo del conducente si è scontrata con un auto parcheggiata, che a sua volta è stata trascinata contro altre due situate nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

La segnalazione arriva da un lettore, che spiega come i residenti della palazzina di via Ucelli di Nemi siano stati svegliati dal boato della collisione in piena notte. L’auto responsabile dell’incidente è fuggita. Come si vede nelle foto, sono assai ingenti i danni subiti dal primo mezzo. Le auto danneggiate sono rimaste ferme sul posto. L’appello dei residenti è che l’autore dell’incidente si faccia vivo.