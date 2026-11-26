L’incidente alla mattina e la convinzione di non essersi fatta male, tanto da non chiedere l’intervento del 118. Ma poi, nel corso della giornata, la situazione peggiora e chiama i soccorsi. E’ quanto accaduto nel pomeriggio del 26 novembre a una donna di 55 anni, residente a Piacenza.

Nella mattinata è rimasta coinvolta in un incidente: mentre era in sella alla sua bicicletta è stata urtata da un’auto. Dopo aver rifiutato l’aiuto sanitario, però, si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni sono serie ma non gravi.