Si tinge ancora di azzurro il settore giovanile Gas Sales: Ferrari convocato in under 16

Si tinge ancora di azzurro il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Sergio Ferrari, il giovanissimo centrale biancorosso, da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre sarà nuovamente al lavoro con gli azzurri a Castelnuovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia: è stato convocato, insieme ad altri diciassette atleti, su indicazione del Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza per partecipare ad uno nuovo stage di allenamento della Nazionale Maschile Under 16. Ferrari, alto un metro e 96 centimetri, piacentino con mamma brasiliana, ha iniziato a giocare a pallavolo nel gennaio 2024 e in questa stagione è nel roster della formazione Under 15 biancorossa. La scorsa stagione ha inoltre esordito in serie D.