Sicurezza urbana, Foti: “Dal Governo Meloni incremento delle risorse destinate a Piacenza”

“L’aumento – prosegue Foti – è previsto dal decreto interministeriale del 10 novembre 2026, che introduce anche la possibilità di finanziare nuove iniziative. Con il provvedimento salgono complessivamente a 57 milioni di euro le risorse stanziate per le città con più di 50.000 abitanti nel 2026 e si amplia la tipologia degli interventi finanziabili, rafforzando così l’efficacia delle azioni per garantire la sicurezza nelle aree urbane. Le risorse potranno essere utilizzate anche per il pagamento di straordinari e indennità agli operatori delle Polizie locali, nonché per l’acquisto di tecnologie e strumentazioni, allo scopo di potenziarne le competenze e la capacità operativa”.