Solidarietà a tavola con la Cena Procidana di Africa Mission
Si è rinnovato il gemellaggio tra Piacenza e Procida nel segno di don Vittorione, con la tredicesima edizione della Cena Procidana di Africa Mission. L’oratorio della parrocchia di Santa Franca ha ospitato un appuntamento ormai diventato una tradizione per i tanti amici dell’associazione che, anno dopo anno, scelgono di partecipare a questa serata di convivialità e solidarietà.
Per l’occasione, 15 i volontari del Gruppo Africa Mission di Procida hanno raggiunto Piacenza per portare in tavola i piatti della loro tradizione, ma soprattutto per ritrovare gli amici e i volontari piacentini con cui condividono da anni un percorso di impegno e vicinanza alle popolazioni dell’Uganda. La Cena Procidana, infatti, è molto più di un appuntamento gastronomico: è prima di tutto un incontro tra persone, storie ed esperienze, unite dal desiderio di costruire legami di solidarietà che superano le distanze geografiche. Un legame che si rinnova ogni anno attorno alla tavola, dove il piacere di stare insieme diventa occasione per condividere non soltanto il cibo, ma anche esperienze, valori e progetti. Il significato dell’iniziativa è stato ribadito dalla condivisione di alcune testimonianze, come quella di Marco Bertoncini e della moglie, che hanno assistito nei mesi scorsi all’apertura di un nuovo pozzo e di come l’acqua, risorsa che viene data troppo spesso per scontata, sia davvero una preziosa fonte di vita.
Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission, ha anticipato che l’attività dell’associazione può contare sul prezioso sostegno anche di attività economiche consolidate sul territorio piacentino: la cooperativa San Martino, che ha festeggiato in questi giorni i 40 anni di attività, ha donato Africa Mission 20mila euro , destinate a sostenere l’apertura di nuovi pozzi e altri progetti.
Il momento di convivialità, che ha visto la presenza anche del sindaco Katia Tarasconi e dell’assessore Simone Fornasari, è stato curato dai volontari procidani: in tavolo sono stati serviti calamari ripieni alla procidana, farciti con pane, formaggio, uva passa e pinoli e accompagnato da crostini di pane: “U’ calamar m’buttunat a prucedana e pan arruscat”, mentre il primo piatto è stato un vero e proprio incontro di profumi e colori mediterranei: paccheri con pesce spada, peperoncini verdi dolci e pomodorini, ovvero “U’ paccher’ spada e puparuliedd verd”. A chiudere la cena, un grande classico della pasticceria campana, il babà al limoncello di Procida, perché, come ricorda la tradizione, “U’ babbá è na cosa seria”. Ad accompagnare la cena, vini piacentini e siciliani, offerte da cantine che hanno così voluto dare il proprio contributo alla riuscita della serata e all’attvità di Africa Mission.