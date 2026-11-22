Si è rinnovato il gemellaggio tra Piacenza e Procida nel segno di don Vittorione, con la tredicesima edizione della Cena Procidana di Africa Mission. L’oratorio della parrocchia di Santa Franca ha ospitato un appuntamento ormai diventato una tradizione per i tanti amici dell’associazione che, anno dopo anno, scelgono di partecipare a questa serata di convivialità e solidarietà.

Per l’occasione, 15 i volontari del Gruppo Africa Mission di Procida hanno raggiunto Piacenza per portare in tavola i piatti della loro tradizione, ma soprattutto per ritrovare gli amici e i volontari piacentini con cui condividono da anni un percorso di impegno e vicinanza alle popolazioni dell’Uganda. La Cena Procidana, infatti, è molto più di un appuntamento gastronomico: è prima di tutto un incontro tra persone, storie ed esperienze, unite dal desiderio di costruire legami di solidarietà che superano le distanze geografiche. Un legame che si rinnova ogni anno attorno alla tavola, dove il piacere di stare insieme diventa occasione per condividere non soltanto il cibo, ma anche esperienze, valori e progetti. Il significato dell’iniziativa è stato ribadito dalla condivisione di alcune testimonianze, come quella di Marco Bertoncini e della moglie, che hanno assistito nei mesi scorsi all’apertura di un nuovo pozzo e di come l’acqua, risorsa che viene data troppo spesso per scontata, sia davvero una preziosa fonte di vita.

Carlo Ruspantini, direttore di Africa Mission, ha anticipato che l’attività dell’associazione può contare sul prezioso sostegno anche di attività economiche consolidate sul territorio piacentino: la cooperativa San Martino, che ha festeggiato in questi giorni i 40 anni di attività, ha donato Africa Mission 20mila euro , destinate a sostenere l’apertura di nuovi pozzi e altri progetti.