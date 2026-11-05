Sorpreso mentre posiziona reti per catturare uccelli: denunciato a Ponte dell’Olio

I carabinieri del Nucleo Forestale di Bettola hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un uomo di 69 anni , residente in provincia di Lucca, per il reato di uccellagione . L’intervento è avvenuto alcuni giorni fà nel territorio comunale di Ponte dell’Olio (Piacenza), in località Pezzoni, dove i militari hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a posizionare reti destinate alla cattura dell’avifauna migratoria.

Secondo quanto accertato dai carabinieri forestali, una parte delle reti era già stata allestita ed era pronta per la cattura degli uccelli. L’intervento ha consentito di interrompere l’attività e di procedere agli accertamenti sul posto, cui ha fatto seguito una perquisizione locale. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 4 reti da uccellagione, 4 pali in ferro e una mazzetta in ferro. I militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 11 esemplari di avifauna: un tordo bottaccio e dieci tordi sasselli.