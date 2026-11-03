Sosta blu a pagamento, affidamento per due anni a Gestopark. Da gennaio tariffe giù

Il Comune di Piacenza ha affidato a Gestopark il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in superficie. La concessione avrà una durata di due anni, con avvio previsto il 16 dicembre 2026. L’aggiudicazione arriva al termine di una gara pubblica alla quale hanno partecipato sei operatori, con una valutazione basata sulla qualità del servizio proposto e sull’offerta economica. Gestopark ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica, classificandosi prima nella graduatoria finale.

Con sede ad Albissola Marina, in provincia di Savona, Gestopark opera da oltre trent’anni nel settore dei parcheggi e della mobilità urbana. Una realtà con un’esperienza consolidata nel mercato nazionale: nel proprio portafoglio clienti la società indica 150 amministrazioni comunali e 25 aziende municipalizzate, con attività che comprendono la gestione della sosta, la fornitura di parcometri e lo sviluppo di sistemi tecnologici per la mobilità. L’esperienza dell’azienda comprende anche servizi in località a forte vocazione turistica, tra cui quelle del lago di Garda. Contesti nei quali la complessità della sosta va ben oltre le dimensioni demografiche: i flussi stagionali, la presenza di visitatori italiani e stranieri e la necessità di conciliare le esigenze di residenti, attività economiche e turisti richiedono un’organizzazione flessibile e strumenti di facile utilizzo.

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Tra le competenze sviluppate da Gestopark rientrano l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi, dai sistemi di pagamento e gestione degli abbonamenti al monitoraggio degli impianti e all’analisi dei dati sulla sosta. “Un patrimonio di esperienza – evidenziano da Palazzo Mercanti – coerente con l’indirizzo dell’Amministrazione comunale, che punta sulla trasformazione digitale per semplificare i rapporti con i cittadini, rendere più accessibili i servizi e migliorarne l’efficienza”. Con il cambio di gestione resteranno disponibili tutte le app già utilizzate per pagare la sosta a Piacenza, garantendo continuità agli utenti. A queste potrà affiancarsi anche un’ulteriore applicazione del nuovo gestore, ampliando le possibilità di scelta per il pagamento tramite smartphone. Alla componente digitale – viene spiegato – si affiancherà una presenza diretta sul territorio: il nuovo gestore avrà una sede operativa fisica a Piacenza, che costituirà anche un punto di riferimento per i cittadini, facilitando il contatto con gli operatori, la richiesta di informazioni e assistenza e la gestione delle pratiche relative alla sosta. L’offerta prevede un ampliamento delle ore dedicate al front office e l’integrazione dello sportello con un portale web e un’app per la gestione degli abbonamenti, oltre a un sistema informatizzato per seguire le segnalazioni e i reclami.

“Il nuovo affidamento – spiega l’amministrazione comunale – si inserisce nel percorso avviato dal Comune dopo la risoluzione della precedente concessione legata al progetto del parcheggio interrato di piazza Cittadella. Un passaggio che ha consentito all’Amministrazione di ridefinire l’organizzazione del servizio e le condizioni economiche della sosta, introducendo due novità per i cittadini. Con l’ingresso del nuovo gestore sarà superato il meccanismo della cosiddetta “doppia multa”, al centro del dibattito negli scorsi anni: per le soste non pagate non si aggiungeranno più penali contrattuali alla sanzione prevista dal Codice della strada. Dal 1° gennaio 2027 il Comune ridurrà inoltre le tariffe, secondo l’indirizzo già approvato dal Consiglio comunale, che prevede una diminuzione media di 29 centesimi l’ora, da articolare nelle diverse zone. Il nuovo quadro tariffario sarà definito con un apposito provvedimento della Giunta; fino al 31 dicembre resteranno in vigore le tariffe attuali”.

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