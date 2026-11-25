Salgono a 73 i “Punti Viola” di Coop Alleanza 3.0, ovvero quei negozi della Cooperativa che, insieme all’associazione DonneXStrada, diventano luoghi sicuri per chi si trova in una situazione di difficoltà o di pericolo. Luoghi dove è sempre possibile, lungo tutto l’orario di apertura, trovare ascolto, accoglienza e un primo orientamento verso le strutture e le istituzioni della rete di contrasto alle violenze. Ai 39 punti vendita attivati nel 2025, infatti, quest’anno si sono aggiunti 34 nuovi presìdi. Luoghi che vanno a integrare e arricchire la rete già presente e diffusa in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, Abruzzo e Puglia. L’elenco aggiornato dei Punti Viola è disponibile sul sito di Coop Alleanza 3.0.

Il progetto messo in campo dalla Cooperativa si fonda in particolar modo sulla formazione del personale, curata da psicologhe e legali di DonneXStrada. Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nel progetto sono infatti stati formati ad accogliere senza giudicare, riconoscere i segnali di disagio e indirizzare chi chiede aiuto verso i servizi più adeguati, dal numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 ai Centri antiviolenza presenti sul territorio. Inoltre, per la massima chiarezza a vantaggio di chi ne avesse bisogno, i negozi aderenti sono riconoscibili attraverso adesivi sulle vetrine, oltre a fornire materiali dedicati, informazioni e QR code consultabili anche in modo riservato.

I Punti Viola in Emilia-Romagna – I 41 Punti Viola di Coop Alleanza 3.0 in Emilia-Romagna sono distribuiti così: 11 in provincia di Bologna, 10 in quella di Modena, 6 in quella di Reggio Emilia, 3 in ciascuna delle province di Ferrara, Parma e Ravenna, 2 in ciascuna delle province di Piacenza e Rimini e uno in quella di Forlì-Cesena.

I Centri antiviolenza sostenuti in Emilia-Romagna – In Emilia-Romagna, la Cooperativa sostiene 9 Centri antiviolenza provinciali: MondoDonna ETS a Bologna; Gruppo Donne e Giustizia odv Modena; Nondasola ETS a Reggio Emilia; Centro Antiviolenza Parma ODV a Parma; Centro Donna Giustizia a Ferrara; Associazione La Città delle Donne ODV a Piacenza; Linea Rosa ODV a Ravenna; Apeiron ODV a Forlì-Cesena; Rompi il Silenzio APS a Rimini. «Contrastare la violenza di genere significa costruire ogni giorno una rete capace di accogliere, proteggere e orientare. Con l’ampliamento dei Punti Viola mettiamo la presenza quotidiana dei nostri negozi al servizio delle comunità, mentre con il sostegno ai 34 Centri antiviolenza affianchiamo chi possiede competenze indispensabili e accompagna concretamente le donne verso l’autonomia. Sono azioni diverse, ma unite dalla stessa responsabilità: non lasciare sola nessuna persona che chieda aiuto e contribuire a diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità», dichiara Francesca Durighel, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 e presidente del Comitato guida per la Parità di genere della Cooperativa.

70 mila euro a 34 centri antiviolenza – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Coop Alleanza 3.0 dona 70 mila euro a 34 Centri antiviolenza provinciali attivi nei territori in cui opera. Il contributo sostiene presìdi essenziali che offrono ascolto, accoglienza e protezione, accompagnano le donne nei percorsi di allontanamento e difesa dalla violenza e lavorano con le comunità per promuovere rispetto e parità. L’elenco completo dei Centri sostenuti è disponibile sul sito della Cooperativa. Il sostegno economico si inserisce in un impegno più ampio, sviluppato nell’ambito di Close the Gap, il progetto di Coop per l’inclusione e il contrasto alle disparità e alla violenza di genere. La Cooperativa promuove inoltre iniziative culturali e di sensibilizzazione nei territori e rinnova l’invito a chiedere aiuto attraverso il 1522, servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, anche via chat, che garantisce anonimato e riservatezza e orienta verso Centri antiviolenza, Case rifugio e servizi di protezione. Maggiori info su all.coop/25novembre .