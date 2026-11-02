Sotto attacco”, a Fidenza il senatore Enrico Borghi racconta un mondo in profondo cambiamento

Nella splendida cornice della Sala Academy del Ristorante Gustincanto di Fidenza si è svolta la presentazione di “Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo”, il volume del senatore Enrico Borghi, membro della Commissione Esteri e Difesa del Senato e componente del COPASIR.

L’autore ha dialogato con l’onorevole Marco Bergonzi, già deputato della XVII Legislatura, in un incontro moderato dal giornalista Egidio Bandini.

Al centro del dibattito, l’attuale scenario geopolitico internazionale e le nuove forme di conflitto che stanno ridefinendo gli equilibri mondiali. Dalla guerra ibrida agli attacchi informatici, dalla disinformazione all’intelligenza artificiale, Borghi ha approfondito le sfide che interessano oggi la sicurezza nazionale e internazionale.

Ampio spazio è stato dedicato anche al ruolo dell’Europa, alla necessità di rafforzare una comune identità nella difesa e alla costruzione di una strategia condivisa per affrontare le trasformazioni in corso.