L’anziano, di nazionalità straniera, aveva difficoltà a esprimersi: rintracciati i familiari grazie al supporto della Questura di Piacenza e Aisa

Un intervento tempestivo della Polizia Locale, in collaborazione con la Questura e con il supporto dell’associazione AISA, ha permesso di mettere in salvo un anziano in stato confusionale e di riaffidarlo ai suoi familiari, che da ore lo cercavano con crescente preoccupazione.

La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 24 novembre, verso le ore 14 e 30, quando alla Centrale Operativa della Polizia Locale è pervenuta una segnalazione da parte del personale della Casa del Fanciullo, nella zona de I Vaccari, che aveva notato un uomo anziano aggirarsi nei pressi della struttura, in evidente stato confusionale, accompagnato da un cagnolino al guinzaglio.

L’uomo, di nazionalità albanese, si trovava in strada indossando delle semplici ciabatte, mentre era in corso la pioggia, circostanze che rendevano ancora più urgente un intervento a tutela della sua incolumità. Gli operatori della Polizia Locale intervenuti hanno cercato immediatamente di instaurare un dialogo con l’uomo, che tuttavia non era in grado di fornire indicazioni attendibili sulle proprie generalità, sul domicilio o sui familiari di riferimento. Anche con l’ausilio di un interprete non è stato possibile ottenere informazioni utili, ed è stato quindi necessario procedere con ulteriori e approfonditi accertamenti per risalire alla sua identità.

Nell’ambito delle verifiche è stato richiesto anche l’intervento di AISA (Associazione italiana sicurezza ambientale) per procedere all’identificazione del cane attraverso il microchip. Tuttavia, il dispositivo, registrato all’estero, non ha consentito di ottenere un’immediata identificazione attraverso i consueti canali di consultazione.

L’attività della Polizia Locale è quindi proseguita attraverso ulteriori accertamenti identificativi, con il prezioso supporto e la collaborazione della Questura, fino a consentire di risalire alle generalità dell’anziano e di individuare i suoi familiari.

Il figlio, contattato dagli operatori, ha riferito che il padre si era allontanato da casa nel primo pomeriggio insieme al cagnolino, senza fare ritorno. La moglie e il figlio dell’uomo erano già da diverse ore impegnati nelle ricerche e fortemente preoccupati, tanto da essere ormai in procinto di presentare denuncia di scomparsa, considerato che l’anziano non era solito allontanarsi senza avvisare né far perdere le proprie tracce.

Ricevuta la comunicazione, il familiare si è recato presso il Comando dove ha finalmente ritrovato il proprio padre e ha provveduto a riaccompagnarlo a casa. In quel momento di grande sollievo, ha espresso agli operatori della Polizia Locale e a quanti avevano collaborato all’intervento sinceri ringraziamenti per la professionalità, la disponibilità e l’attenzione dimostrate.