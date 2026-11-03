Sport all’aperto lungo il Pubblico Passeggio: ecco la nuova area fitness nel Bastione Corneliana

Taglio del nastro, questa mattina (3 novembre), per la nuova area fitness a cielo aperto allestita nella cornice del Bastione Corneliana, sul Pubblico Passeggio, realizzata dal Comune di Piacenza con il contributo dei fondi nazionali destinati al progetto “Sport di tutti – Parchi”, gestiti da Sport e Salute Spa in collaborazione con Anci Emilia Romagna: un cofinanziamento di 16 mila euro che si aggiunge ai 46.466,78 euro a carico dell’Amministrazione, comprensivi – oltre all’acquisto e alla collocazione delle attrezzature, condivisa al 50% con Sport e Salute – delle opere edili propedeutiche all’installazione dei macchinari, della rifinitura e del ripristino del manto erboso, nonché della posa della necessaria pavimentazione antitrauma.

Sottolinea la sindaca Katia Tarasconi, intervenuta stamani anche in veste di vicepresidente regionale Anci, affiancata per l’occasione dal coordinatore di Sport e Salute Emilia Romagna, Daniele Sonego: “Si arricchisce di un tassello ulteriore la mappa delle aree fitness presenti in città, fruibili gratuitamente da tutti 24 ore su 24, nell’impegno condiviso e concreto a fare dello sport uno strumento fondamentale di benessere psicofisico, qualità della vita e socializzazione. Un elemento che abbiamo voluto mettere a disposizione negli spazi verdi di quartieri diversi e che ora, grazie al prezioso sostegno di Sport e Salute Spa, finalmente inauguriamo anche sul Facsal, luogo principe per la pratica sportiva di tanti concittadini”.

“Nella nuova area attrezzata di Bastione Corneliana, all’altezza della confluenza tra via Torta e il Facsal, oltre all’equipaggiamento per gli esercizi a corpo libero – aggiungono l’assessore allo Sport, Mario Dadati e il vicesindaco Matteo Bongiorni -si contano sette postazioni polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio. Tra queste, una handbike dotata di pedali per le braccia – ideale per le persone con disabilità motoria agli arti inferiori e accessibile con la sedia a rotelle (purché il mezzo consenta l’accostamento frontale o laterale senza dislivelli) – e una struttura “push-up” a barre multiple, che permette l’utilizzo anche alle persone ipovedenti e a coloro che necessitano di appoggi graduati per gli spostamenti. Presente anche una struttura “street workout” composta da spalliera, parallele semplici e panca inclinata per gli addominali (che comprende anche sbarre a quota più bassa per consentire l’uso agli utenti con mobilità o statura ridotta), nonché archi per push-up facilitati, una cyclette, tre gradoni per step pliometrici alla quota fissa di 20, 40, 60 cm e una “sedia romana”, adatta per trazioni e addominali sospesi”.