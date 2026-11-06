Stalking e lesioni nei confronti di due donne, dopo aver scontato la pena viene espulso
L’uomo ha scontato 4 anni e 8 mesi per stalking, minacce e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna e della convivente al momento dell’arresto
“Cittadino ecuadoregno sconta una condanna di 4 anni per maltrattamenti e stalking: dal carcere immediatamente accompagnato al CPR di Gorizia”. A darne notizia è la Questura di Piacenza.
“Nella mattinata odierna un cittadino dell’Ecuador di 29 anni è stato scarcerato dopo aver scontato una pena detentiva di 4 anni ed 8 mesi per svariati reati commessi nei confronti di due diverse donne.
Nello specifico, l’uomo si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna e del reato di stalking, minaccia e lesioni personali nei confronti di una seconda donna, la convivente all’epoca in cui risalgono i fatti”.
“Dopo la scarcerazione, nella serata odierna, è stata immediatamente disposta nei confronti del soggetto l’espulsione con accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gorizia”.