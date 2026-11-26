Quella delle prove di carico è una delle fasi finali del progetto e la data della riapertura, anche se non sono state date ancora informazioni ufficiali da parte di Anas, si avvicina. L’auspicio, come già anticipato, è che questa sia fissata entro la fine del 2026. L’apertura del ponte, però, sarà in ‘modalità cantiere’, perché Anas proseguirà i lavori in alveo. Questo significa che il viadotto sarà percorribile a una velocità ridotta e che sarà presente una segnaletica ad hoc.