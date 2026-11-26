Concluse le prove di carico, il nuovo Ponte Lenzino verso l’apertura
Per le prove, propedeutiche alla successiva apertura al traffico, sono state predisposte quattro diverse configurazioni di carico che hanno previsto fino ad un massimo di 12 mezzi di circa 45 tonnellate l’uno
Anas ha eseguito e concluso, con esito positivo, le prove di carico del nuovo impalcato del ponte Lenzino, lungo la strada statale 45 “di Val Trebbia” al km 78,250, tra i comuni di Corte Brugnatella e Cerignale, nel territorio provinciale di Piacenza.
“Per le prove, propedeutiche alla successiva apertura al traffico, sono state predisposte – spiega Anas – quattro diverse configurazioni di carico che hanno previsto fino ad un massimo di 12 mezzi di circa 45 tonnellate l’uno. Per la configurazione più gravosa è stato quindi applicato un carico totale di circa 540 tonnellate”.
Quella delle prove di carico è una delle fasi finali del progetto e la data della riapertura, anche se non sono state date ancora informazioni ufficiali da parte di Anas, si avvicina. L’auspicio, come già anticipato, è che questa sia fissata entro la fine del 2026. L’apertura del ponte, però, sarà in ‘modalità cantiere’, perché Anas proseguirà i lavori in alveo. Questo significa che il viadotto sarà percorribile a una velocità ridotta e che sarà presente una segnaletica ad hoc.