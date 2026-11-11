Statale 45, quale futuro per la Val Trebbia? Serata pubblica a Piacenza

Statale 45: quale futuro per la Val Trebbia? Questa la domanda al centro dell’incontro pubblico, in programma venerdi 13 novembre alle 21 presso la Galleria Rosso Tiziano a Piacenza, organizzata dalla rete delle associazioni a tutela della Val Trebbia: Associazione Residenti ed Utenti SS45, Gruppo Astrofili di Piacenza , Italia Nostra Piacenza, Legambiente Piacenza e Piacenza Mosaico. “La Val Trebbia – spiegano i promotori – è uno dei luoghi del cuore dei piacentini. Un patrimonio di natura, paesaggio e bellezza che rischia di essere cancellato dal progetto ANAS per la Statale 45, nel tratto tra Rivergaro e Cernusca. Ma quanti cittadini conoscono realmente la portata di questo intervento e le sue conseguenze?

Al centro della serata tre questioni emblematiche: “La prima è quella degli espropri, che coinvolgono numerose famiglie e proprietà. A raccontarne il significato umano sarà Erminia Moia, la signora di 93 anni la cui determinazione nel difendere la propria casa è diventata simbolo della vicenda. La seconda riguarda il patrimonio arboreo della valle: circa 116.000 mq di boschi verranno abbattuti, ossia migliaia e migliaia di alberi, per fare spazio alle 7 rotonde da realizzare, alle 22 strade di collegamento alle medesime e al viadotto di 180 metri sul Rio Cernusca. Non soltanto una ferita insanabile al paesaggio, ma una grave perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici garantiti dalla vegetazione, fondamentali per il clima, il suolo e la qualità dell’ambiente. La terza riguarda i gravi problemi sanitari per i residenti determinati dalle polveri sottili che verranno emesse durante i 4 anni di cantieri, per gli scavi delle fondamenta ed edificazioni di imponenti muri di contenimento necessari per la realizzazione delle rotonde, nonchè per i 134 camion giornalieri necessari per il trasporto della terra e dei materiali da costruzione”.

Diversi i contributi per inquadrare i vari problemi che la nuova strada determinerà. Attraverso riprese con il drone, Giorgio Vecchiattini e Daniele Fanzini illustreranno l’impatto degli espropri previsti e dei tagli di alberi, mostrando come potrebbe cambiare il volto della valle; l’arboricoltore Massimo Turci affronterà il tema del taglio della vegetazione e sui profondi effetti ecosistemici sulla vallata; la dottoressa Maddalena Avitabile (ISDE) approfondirà i rischi sanitari legati alle polveri prodotte dai cantieri, previsti per circa quattro anni di lavori, mentre Riccardo Arena illustrerà la segnalazione presentata dell’Associazione Residenti e Utenti della SS45 all’ANAC (Associazione Nazionale Anticorruzione) sulle “gravi criticità amministrative riscontrate nell’iter procedurale che ha portato “all’accantonamento” del progetto 2017″. L’incontro si concluderà con un dibattito aperto al pubblico.