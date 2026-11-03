Stazione di Roveleto, slittano i lavori per l’accessibilità, FdI “Ora servono date certe”

L’intervento di Giancarlo Tagliaferri, Annalisa Maggi e Rino Russotto: “Le promesse hanno avuto tutto il tempo necessario. Adesso è il momento dei lavori e dei risultati”

“Dopo anni di sollecitazioni servono date certe: il diritto alla mobilità non può restare una promessa”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, i consiglieri comunali di Cadeo Annalisa Maggi e Rino Russotto intervenendo dopo le notizie sul nuovo slittamento dei lavori per rendere accessibile il secondo binario della stazione ferroviaria di Roveleto di Cadeo. “Come Fratelli d’Italia – spiegano – seguiamo le problematiche del trasporto ferroviario di Cadeo e Pontenure fin dal 2021, attraverso iniziative politiche e istituzionali a livello comunale e regionale. In questi anni abbiamo richiamato ripetutamente l’attenzione sulla necessità di migliorare i collegamenti, incrementare e mantenere le fermate e garantire infrastrutture realmente accessibili. Il problema del secondo binario di Roveleto non nasce oggi e non può essere affrontato come se si trattasse di una criticità appena scoperta”.

Tagliaferri, Maggi e Russotto ricordano che, nonostante i miglioramenti intervenuti, il binario 1 è oggi accessibile, mentre il binario 2 continua a presentare barriere architettoniche che ne impediscono la piena fruizione alle persone con disabilità e a chi ha difficoltà motorie. “È una situazione che abbiamo già denunciato e sulla quale abbiamo richiamato l’attenzione della Regione. Non possiamo parlare di mobilità sostenibile, inclusione e potenziamento del trasporto ferroviario se poi una persona in carrozzina non è nelle condizioni di raggiungere autonomamente uno dei binari. Il diritto a utilizzare il treno deve valere per tutti, non soltanto per chi può affrontare una rampa di scale”. I tre esponenti di Fratelli d’Italia richiamano anche il lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Cadeo: “Prendiamo atto positivamente dell’ulteriore sollecito rivolto dal Comune a RFI e dell’impegno assunto dal gestore dell’infrastruttura. Il confronto tra amministrazione comunale, Regione e RFI è indispensabile, ma deve produrre risultati verificabili. Quando si parla di opere attese da tempo, non basta indicare genericamente la fine dell’anno: occorre sapere quando partirà effettivamente il cantiere, quali interventi saranno realizzati e soprattutto quando il secondo binario diventerà accessibile. Chiediamo pertanto che RFI renda noto un cronoprogramma preciso, con le date previste per l’avvio e la conclusione dei lavori, e che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze, segua l’evoluzione dell’intervento attraverso un confronto costante con il Comune e il gestore ferroviario”.

Tagliaferri , Maggi e Russotto collegano la questione dell’accessibilità alla battaglia per il potenziamento del servizio ferroviario: “La vicenda di Roveleto dimostra quanto sia importante considerare insieme infrastrutture e qualità del servizio. Durante la chiusura del ponte sul Nure, il potenziamento delle fermate a Cadeo e Pontenure ha dimostrato l’esistenza di una domanda concreta di mobilità ferroviaria. La mobilitazione dei cittadini, culminata nella raccolta di oltre duemila firme, ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sul futuro dei collegamenti. Anche il ripristino delle fermate del regionale 3927, particolarmente importante per gli studenti, ha dimostrato che la determinazione del territorio può portare a risultati concreti. Desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento al gruppo di cittadini e pendolari che da anni segue queste problematiche con costanza e spirito costruttivo. Il loro impegno è stato fondamentale per mantenere viva l’attenzione delle istituzioni. Adesso occorre completare il percorso: conservare un servizio ferroviario adeguato, migliorarlo dove necessario e rendere finalmente accessibile l’intera stazione».