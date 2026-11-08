Storia e memoria, i novant’anni del Museo del Risorgimento di Piacenza

E’ stato dedicato ai novant’anni dalla costituzione del Museo del Risorgimento di Piacenza l’annuale Convegno storico organizzato dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Piacenza, ospitato sabato 7 novembre a Palazzo Farnese.

Quello di Piacenza è uno dei dodici musei risorgimentali italiani e deve diventare un valido strumento di ricerca e coinvolgimento dei giovani studiosi – ha sottolineato il professor Salvatore Carrubba, chiamato per l’occasione a coordinare i lavori del Convegno. Carrubba, già direttore del Sole 24 ore, ricopre innumerevoli incarichi istituzionali e nel settore universitario, in particolare, per quanto attiene il mondo risorgimentale, è stato direttore del Comitato di Milano ed è Consigliere direttivo e di consulenza scientifica dell’Istituto per la storia del Risorgimento, che ha sede a Roma all’interno del Complesso del Vittoriano; nel suo intervento ha rimarcato l’importanza dei musei, che non devono essere considerati solo come spazio espositivo, ma anche come luogo in cui la storia si intreccia con la società di oggi. Ha poi affrontato il tema di come tenere vivo il rapporto con il pubblico, creando uno spazio museale attivo, capace di creare relazioni e linguaggi nuovi.

Di fronte ad un numeroso pubblico, il direttore dell’Istituto Pietro Coppelli, ha salutato gli intervenuti, ringraziando tutte le autorità civili e militari, in particolare l’Assessore alla cultura del Comune di Piacenza Cristian Fiazza per il supporto dato al convegno, il giornalista Ippolito Negri per la costante e importante collaborazione verso l’Istituto, il Generale Roberto Cernuzzi, direttore del Polo di mantenimento pesante nord ed il Colonello Nicola Cosentino, comandante del Genio Pontieri di Piacenza, ricordando che entrambe le istituzioni militari sono soci a titolo d’Onore dell’Istituto. Apprezzato è stato l’intervento dell’Assessore Fiazza che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’Istituto nel mantenere viva, a beneficio di tutti, la storia risorgimentale, auspicando future collaborazioni, soprattutto in previsione di Piacenza capitale della cultura 2033.

Nel corso del convegno sono intervenuti nove relatori che, grazie alle loro ricerche, hanno portato testimonianze e memorie, ripercorrendo le origini e le trasformazioni che hanno interessato il Museo, mettendo ben in luce il valore dei documenti e dei cimeli in esso contenuti: Filippo Lombardi (“Il Museo del Risorgimento di Piacenza: 90 anni e non dimostrarli”), Benito Dodi (“Il museo ritrovato per le tracce della città risorgimentale“), Massimo Moreni (“Il Tricolore”), Luigi Montanari (“Piacenza 1889. Cambiamenti d’epoca in un manifesto”), Matteo Sozzi (“Il piacentino Melchiorre Gioia alle origini del Risorgimento italiano”), Sarah Panizza (“Tra il trono e il tricolore. Maria Luigia d’Austria e Luisa Zanardi Landi tra Restaurazione e Risorgimento”), Paolo Brega (“L’appello di Timoteo Riboli agli elettori parmensi del 1849”), Enzo Latronico (“Dal museo allo schermo. Il cinema e la ricostruzione del Risorgimento”), Sergio Anelli (“Il Risorgimento a Calori. Pillole di storia tra illustrazione e Comic Art”).