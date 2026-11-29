“Storie con i fiocchi”, perché saranno storie belle, raccontate bene. A teatro si inizia ad aspettare il Natale con una novità: lo Spazio Rotative per la prima volta in assoluto accoglie le rassegne “Salt’in Banco” per le scuole e “A teatro con mamma e papà” per le famiglie. Da mercoledì 2 a venerdì 4 dicembre alle ore 10 per le scuole dell’infanzia e primarie e domenica 6 dicembre alle ore 16.30 per tutti appuntamento con la creazione di Teatro Gioco Vita “Storie con i fiocchi” – alla finestra con il naso all’insù aspettando la neve di e con Barbara Eforo, per un pubblico a partire dai 3 anni. Uno spettacolo che ci accompagna nel clima natalizio con delicatezza, privilegiando la dimensione educativa e partecipativa del racconto, capace di seminare immaginazione nella quotidianità, trasformando lo spazio scenico in un vero e proprio “laboratorio di invenzione”. Approdano così allo Spazio Rotative, grazie alla partnership con Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati e Gruppo Libertà, le stagioni 2026/2027 di teatro ragazzi di Teatro Gioco Vita, curate da Simona Rossi e organizzate dal centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

È quasi Natale, si aspetta la neve, o forse è già caduta coprendo i tetti e le case. I bambini e le bambine con il naso all’insù attendono impazienti, speranzosi di vedere i bianchi fiocchi cadere dal cielo. C’è una donna dietro a una finestra che legge, legge, legge… poi si guarda attorno e si accorge che ci sono tanti piccoli occhi a guardarla e tante piccole orecchie pronte ad ascoltarla. E nella sua casetta ci sono tante cose con cui si potrebbe giocare. Allora inizia a rovistare nelle sue scatole e nei sacchetti della spesa appena fatta e racconta… racconta le storie di Natale. Può capitare che una zucchina si trasformi in uno dei protagonisti di una storia natalizia, che un giubbotto si trasformi in orso polare, che una fetta di limone voli fino in cielo e diventi uno spicchio di luna. Gli oggetti di uso quotidiano, la frutta e la verdura finalmente salgono su un palcoscenico a prendersi i meritati applausi! Per festeggiare anche loro il Natale. E tutti i bambini dovranno fare una piccola grande promessa: una volta usciti dal teatro dovranno diventare a loro volta narratori di storie, raccontandole a casa, a scuola, in famiglia, a un amico o a un’amica. Perché le storie – soprattutto le storie di Natale – hanno bisogno della voce di tutti noi per continuare a vivere.

Teatro Gioco Vita_TEATRO RAGAZZI 2026/2027

(responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione Simona Rossi)

Teatro Gioco Vita

Fondazione Teatri di Piacenza

con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano

con il contributo di MIC e Regione Emilia-Romagna

in collaborazione con Associazione Amici del Teatro Gioco Vita

Spazio Rotative (via Benedettine 66)

• Mercoledì 2 dicembre – ore 10

• Giovedì 3 dicembre – ore 10

• Venerdì 4 dicembre – ore 10

SALT’IN BANCO Rassegna di teatro scuola

• Domenica 6 dicembre – ore 16.30

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ Rassegna di teatro per le famiglie

Teatro Gioco Vita

STORIE CON I FIOCCHI – Alla finestra con il naso all’insù aspettando la neve

di e con Barbara Eforo

pubblico: da 3 anni | narrazione e teatro d’oggetti

durata 50’

INFORMAZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

Under 15: euro 8 intero, euro 7 ridotto fratelli/sorelle

Giovani/adulti: euro 10 intero, euro 9 ridotto nonni/nonne

Prevendita: biglietteria di Teatro Gioco Vita (via San Siro 9, Piacenza – tel. 0523.315578 – info@teatrogiocovita.it; biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 15.30 (Spazio Rotative, via Benedettine 66, tel. 334 6700321).