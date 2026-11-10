“Storie da Bar Sport”, la presentazione del libro in Passerini

Domani, mercoledì 11 novembre alle ore 17.30, il Salone Monumentale della biblioteca Passerini Landi ospiterà la presentazione del libro “Storie da Bar Sport” – edizioni LOW, con i curatori Gabriele Dadati e Giovanni Battista Menzani, alla presenza di alcuni degli autori dei racconti. L’incontro sarà preceduto da un’introduzione di Cristina Mezzadri, di Farnese Factory, dal titolo “Architettura del mito”, incentrato sul tema del rapporto tra paesaggio, architettura e narrazione nella creazione del mito.

“Entrate. Sedetevi. Qualcuno, prima o poi, aprirà bocca perché ha una storia da raccontare. Del resto un Bar Sport non è un bar qualunque. È un luogo dove le cose succedono anche quando non succede niente: si discute, si ricorda, si ascoltano lunghi monologhi. C’è chi sa tutto di calcio e chi sa tutto della vita, o almeno così crede. C’è chi racconta la sua verità e chi, nel raccontarla, si permette di migliorarla. C’è chi è rimasto lì per cinquant’anni e chi ci entra soltanto per un caffè, finendo a sua volta nella mitologia del locale”.

“Storie da Bar Sport”, a cura di Gabriele Dadati e Giovanni Battista Menzani, con i contributi di Alberto Rollo e Michele Serra, è un viaggio nell’Italia di questi locali mitici, tra le persone che ogni giorno li frequentano. Dalla Pianura Padana alla Calabria, dal Lago di Como all’Appennino, diciassette storie tenacemente umane: comiche, tenere, malinconiche, spesso assurde, a volte perfino epiche. Storie di amori, di vecchi rancori, di imprese memorabili e di piccole sconfitte. Storie di gente che parla del mondo per non smettere di farne parte.

Cinquant’anni dopo il “Bar Sport” di Stefano Benni, creature che sembravano inventate continuano a stare dietro un bancone, a giocare a carte, a bisticciare per una partita e a ridirsi sempre le stesse cose. Forse perché il Bar Sport non è scomparso. Aspettava soltanto che qualcuno tornasse ad ascoltarlo.