Strada provinciale n. 586R di Val d’Aveto, senso unico alternato
Istituito senso unico alternato a Ferriere fino al 20 novembre 2026 per lavori linea elettrica
Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la proroga dell’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, fra le progressive km 21+795 e 22+100 per il prosieguo dei lavori di posa linea elettrica (concessioni n. 28/2026), lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto.
Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la proroga della determinazione n. 1417 del 19 ottobre 2025 a tutto il 20 novembre 2026 (istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico, fra le progressive km 21+795 e 22+100, nel territorio comunale di Ferriere, per tutte le categorie di veicoli, per la tutela della sicurezza della circolazione lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto).