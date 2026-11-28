Nella giornata di mercoledì 25 novembre l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino macedone di 45 anni, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato al C.P.R. di Milano Corelli.

L’uomo è stato rintracciato nella giornata del 25 novembre grazie alle volanti che a seguito di un controllo ne accertavano l’irregolarità sul territorio nazionale ed è stato accompagnato in Questura.

“Il cittadino straniero possiede un profilo di spiccata pericolosità sociale, con diverse espulsioni, precedenti per furto, resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale ed in materia di stupefacenti – fa sapere la questura di Piacenza -. Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione e alla luce di quanto emerso, è stata avviata la procedura di espulsione dell’uomo il quale è stato, nello stesso giorno, accompagnato da personale specializzato della Questura presso il CPR di Milano Corelli”.