Striscione rimosso alla scuola di Podenzano, Murelli (Lega) “Politica resti fuori dalle aule”

«Esprimo la mia solidarietà alla dirigente scolastica della scuola Rodari di Podenzano, finita al centro delle polemiche per aver disposto la rimozione di uno striscione non autorizzato, critico con il 30% di alunni stranieri nelle aule. La scuola deve essere un luogo di inclusione, ma anche di rispetto delle regole e delle responsabilità di chi è chiamato a garantirle». Lo afferma la senatrice piacentina Elena Murelli (Lega), segretaria di presidenza del Senato, che aggiunge: «Condivido la linea del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha posto al centro del dibattito scolastico la necessità di evitare un’eccessiva concentrazione di alunni stranieri nelle singole classi, indicando il limite del 30%. Non si tratta di discriminazione, ma di creare le condizioni per una vera integrazione» continua la parlamentare piacentina.

«Una presenza equilibrata di studenti stranieri nelle classi – scandisce Murelli – favorisce l’apprendimento della lingua italiana, la conoscenza della nostra storia, della nostra cultura, del nostro sistema scolastico e dei principi di educazione civica che sono alla base della convivenza democratica. Integrare non significa cancellare le differenze, ma offrire a tutti gli strumenti per sentirsi parte della stessa comunità, nel rispetto della nostra identità e delle nostre regole».

La senatrice vuole «però richiamare l’attenzione anche su un altro aspetto fondamentale: la politica di parte deve rimanere fuori dalle aule scolastiche. È giusto, anzi doveroso, insegnare ai ragazzi il significato della polis, il funzionamento della democrazia, delle istituzioni e il valore della partecipazione alla vita pubblica. Ma altra cosa è utilizzare le lezioni per esprimere posizioni politiche personali contro il Governo, contro i Ministri o contro le Forze dell’Ordine». Murelli ricorda che «anche nelle scuole piacentine mi sono state segnalate situazioni di questo genere, che ritengo meritino attenzione e approfondimento. L’educazione civica non può trasformarsi in propaganda politica. Gli studenti devono essere messi nelle condizioni di conoscere, confrontarsi, sviluppare un pensiero critico ed esprimere liberamente le proprie opinioni, senza che quelle degli insegnanti diventino un orientamento da seguire».