Striscione rimosso alla scuola di Podenzano, Murelli (Lega) “Politica resti fuori dalle aule”
La solidarietà alla dirigente scolastica della scuola Rodari di Podenzano
«Esprimo la mia solidarietà alla dirigente scolastica della scuola Rodari di Podenzano, finita al centro delle polemiche per aver disposto la rimozione di uno striscione non autorizzato, critico con il 30% di alunni stranieri nelle aule. La scuola deve essere un luogo di inclusione, ma anche di rispetto delle regole e delle responsabilità di chi è chiamato a garantirle». Lo afferma la senatrice piacentina Elena Murelli (Lega), segretaria di presidenza del Senato, che aggiunge: «Condivido la linea del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha posto al centro del dibattito scolastico la necessità di evitare un’eccessiva concentrazione di alunni stranieri nelle singole classi, indicando il limite del 30%. Non si tratta di discriminazione, ma di creare le condizioni per una vera integrazione» continua la parlamentare piacentina.
«Una presenza equilibrata di studenti stranieri nelle classi – scandisce Murelli – favorisce l’apprendimento della lingua italiana, la conoscenza della nostra storia, della nostra cultura, del nostro sistema scolastico e dei principi di educazione civica che sono alla base della convivenza democratica. Integrare non significa cancellare le differenze, ma offrire a tutti gli strumenti per sentirsi parte della stessa comunità, nel rispetto della nostra identità e delle nostre regole».
La senatrice vuole «però richiamare l’attenzione anche su un altro aspetto fondamentale: la politica di parte deve rimanere fuori dalle aule scolastiche. È giusto, anzi doveroso, insegnare ai ragazzi il significato della polis, il funzionamento della democrazia, delle istituzioni e il valore della partecipazione alla vita pubblica. Ma altra cosa è utilizzare le lezioni per esprimere posizioni politiche personali contro il Governo, contro i Ministri o contro le Forze dell’Ordine». Murelli ricorda che «anche nelle scuole piacentine mi sono state segnalate situazioni di questo genere, che ritengo meritino attenzione e approfondimento. L’educazione civica non può trasformarsi in propaganda politica. Gli studenti devono essere messi nelle condizioni di conoscere, confrontarsi, sviluppare un pensiero critico ed esprimere liberamente le proprie opinioni, senza che quelle degli insegnanti diventino un orientamento da seguire».
Il rispetto delle istituzioni non significa rinunciare alla critica, «che è un diritto fondamentale in democrazia. Significa – continua la senatrice – imparare a distinguere tra il confronto democratico, anche acceso, e la delegittimazione delle istituzioni e di chi le rappresenta. Questo vale per il Governo, per il Parlamento, per i Ministri e per le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno svolgono il proprio servizio a tutela della collettività». Murelli sottolinea: «La scuola deve insegnare a pensare, non cosa pensare. È questo il principio che dovrebbe guidare ogni insegnante: formare cittadini liberi, consapevoli, capaci di ragionare autonomamente e rispettare le idee altrui. L’inclusione non si costruisce con gli slogan, ma con l’educazione, la conoscenza della lingua italiana, il rispetto reciproco e la condivisione delle regole». Per questo, conclude la parlamentare della Lega, «sostengo la dirigente scolastica di Podenzano e ribadisco l’importanza di una scuola che sappia accogliere e integrare, senza rinunciare alla propria funzione educativa, alla propria autonomia e al rispetto delle istituzioni. Perché una scuola davvero libera non deve formare sostenitori di una parte politica, ma cittadini capaci di scegliere con la propria testa».