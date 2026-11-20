Foto di Gero Guagliardo

Oltre 300 studenti universitari, in buona parte fuorisede di nazionalità estera, hanno animato a Piacenza la Student Night ospitata giovedì 19 novembre nell’area dell’hub di comunità Too, in via XXIV Maggio, i cui operatori hanno curato l’organizzazione dell’evento. Si è rinnovato con successo, così, il tradizionale appuntamento con la Festa delle Matricole promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito del Protocollo “Piacenza Città delle Università” con il sostegno dell’Agenzia regionale Er.Go, partner principale dell’iniziativa. Tanti gli ingredienti della serata, a partecipazione gratuita: dall’apericena alla musica live con i Green Onions – band che tra i propri componenti annovera anche gli studenti del Conservatorio Nicolini – sino alla console di Nick DJ – StayUpPC. Ogni matricola ha ricevuto in dono uno zainetto brandizzato “Too”, con materiale informativo sui servizi e le opportunità del territorio.

A portare i saluti istituzionali di rito, nell’occasione, l’assessore comunale a Politiche Giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi, il prorettore del Polo territoriale del Politecnico di Milano Luigi Colombo, per l’Università Cattolica le docenti Laura Zoni (vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza) e Monica Bisi (Scienze della Formazione), nonché, per l’Università di Parma, i direttori delle attività didattiche professionalizzanti Francesca Costa e Gianluca Ciardi in rappresentanza, rispettivamente, dei corsi di laurea in Infermieristica e Fisioterapia. Per il Tavolo degli studenti sono intervenuti Anna De Cao, Lucia Brida e Tommaso Albertoni. “La Student Night – rimarca a questo proposito l’assessore Brianzi – si conferma un momento simbolico molto significativo per l’accoglienza degli studenti fuori sede in città. Ringrazio gli atenei, le studentesse e gli studenti, le istituzioni e tutte le realtà che hanno contribuito al successo della serata, con una menzione particolare per i rappresentanti degli studenti che hanno lavorato con grande serietà e spirito collaborativo, come sempre fanno all’interno del Tavolo previsto dal Protocollo Atenei: il loro protagonismo è il cuore di un’autentica città delle università. Vedere così tanti giovani vivere insieme lo spazio di Too, di cui ringraziamo la gestione, è un altro segnale importante: Piacenza continua a crescere come città aperta alle nuove generazioni”.

Per il team di Too, la Student Night è non solo un biglietto da visita per chi sceglie Piacenza come sede del proprio percorso di studi, ma anche l’occasione per rimarcare il lavoro quotidiano di tutti i soggetti della cordata che anima l’hub: le cooperative sociali L’Arco ed Eurkea, DesTacum, L’Ippogrifo, Officine Gutenberg, Consorzio Quarantacinque, Sol.Co. Piacenza e Strade Blu. “È un lavoro – spiegano – che va oltre la gestione, la manutenzione, la riqualificazione dello spazio: ogni giorno vuol dire anche organizzare corsi ed eventi, comunicarli, inventare nuovi contenuti e proposte”. La Student Night, in particolare, è anche l’occasione per coinvolgere altre realtà del territorio come Lo Stampone e l’Osteria Buontempo, ricordando i valori sociali su cui il progetto si fonda: l’inclusione, la valorizzazione di storie e percorsi diversi, il riuso e la sostenibilità ambientale. Vedere centinaia di studentesse e studenti far festa tra gli spazi di Too conferma che l’hub sta diventando ciò per cui è nato: un luogo aperto e vissuto, dove le persone si incontrano e dove la città costruisce comunità.