Michelle Rizzoli, nella categoria under 14 – 52 kg. ha disputato una gara eccellente conquistando la medaglia d’oro su 32 atlete provenienti da tutta Italia. Nel primo incontro ha battuto l’atleta della Puglia per 2 a 0, al secondo incontro l’atleta della Lombardia per 9 a 1, in semifinale l’atleta umbra per 4 a 3 e in finale, con grande determinazione, ha battuto l’atleta campana per 2 a 0. La portacolori piacentina è al numero 1 del ranking azzurro under 14 e al numero 5 della categoria cadetti. Gaia Granelli ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria junior – 53 kg (con 32 agguerrite avversarie), battendo al primo incontro per 2 a 1 l’atleta del Lazio, nel secondo ha battuto a bandiera l’atleta della Toscana, al terzo ha superato per 2 a 0 l’atleta dell’Umbria, in semifinale ha battuto l’atleta della Lombardia per 1 a 0 (attualmente al numero 2 del ranking) e in finale ha perso di misura con un’altra atleta della Lombardia. Ottimi anche i piazzamenti di Eva Dallavalle (junior – 59 kg) e Leonardo Scanacapra (cadetti – 63 kg), entrambi si sono classificati al quinto posto in questa prestigiosa competizione.