Nuovo impegno di alto profilo per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che domenica 29 novembre, con fischio d’inizio alle ore 17 (diretta su DAZN e VBTV), sarà di scena all’Eurosuole Forum per affrontare Cucine Lube Civitanova nella gara valida per la settima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca. Una sfida dal grande fascino e dalla lunga tradizione, che mette di fronte due delle società più prestigiose del volley italiano. Per la formazione biancorossa, dopo la sfida della settimana scorsa con Perugia, si tratta di un nuovo banco di prova importante contro una squadra che, tra le mura amiche, ha sempre dimostrato grande solidità e qualità tecnica.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso di crescita e conquistare punti preziosi in una classifica che si preannuncia particolarmente equilibrata. Dall’altra parte della rete Cucine Lube Civitanova, reduce dalla battuta d’arresto infrasettimanale con Perugia, cercherà il pronto riscatto per confermare le proprie ambizioni. Nel corso degli anni, le sfide tra Piacenza e Civitanova hanno spesso regalato spettacolo, equilibrio ed emozioni, con protagonisti alcuni dei migliori interpreti della pallavolo mondiale. Anche questa volta si annuncia una gara intensa, caratterizzata da elevato contenuto tecnico e agonistico.

Gianluca Galassi (capitano Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “Sarà una partita sicuramente difficile, Civitanova sta dimostrando un altissimo livello di gioco e in più a casa loro giocano ancora meglio. Noi veniamo da una buona partita con Perugia anche se magari il risultato non lo fa vedere, sappiamo quanto ci manca per raggiungere le squadre top e stiamo lavorando tutti i giorni in palestra per cercare di colmare quel gap. Civitanova è una di queste squadre top, sarà una battaglia ma noi siamo pronti. Soprattutto in casa battono veramente forte, dovremo essere molto bravi in ricezione nella nostra fase side-out, nel dare il massimo e cercare di vincere per stare nelle posizioni alte della classifica e avere il posizionamento migliore sulla griglia dei quarti di Coppa Italia”.

Dall’altra parte della rete c’è Cucine Lube Civitanova che dopo aver alzato bandiera bianca giovedì scorso con Perugia nell’anticipo della decima giornata di campionato, vuole tornare a correre davanti al pubblico amico. Dopo l’ottava finale scudetto giocata la scorsa stagione nelle ultime nove edizioni dei Play Off, la formazione marchigiana sta affrontando il 32° anno in SuperLega con diverse novità societarie: Massimo Giulianelli è entrato come Vicepresidente e l’ex centrale Marko Podrascanin è diventato Direttore Sportivo. Confermato lo staff guidato da Giampaolo Medei, in campo si punta ancora una volta sul modulo a tre schiacciatori: regia rivoluzionata con l’arrivo del bulgaro Simeon Nikolov, che ritrova il fratello Aleksandar (Top Scorer della Regular Season della scorsa stagione), affiancato dall’esperto Francesco Zoppellari; unico opposto di ruolo è l’ucraino Maksym Tonkonoh; schiacciatori: confermati Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky, con i nuovi arrivi Davide Gardini e il serbo Miran Kujundzic; liberi: confermati Fabio Balaso e Francesco Bisotto; centrali: restato Giovanni Gargiulo, affiancato dai nuovi arrivati Alberto Polo, Jackson Howe e Antonin Klimes.

Alberto Polo (centrale Cucine Lube Civitanova): “Ci aspetta una sfida difficile contro una squadra che ha un gioco veloce ed è molto solida nel muro-difesa. Piacenza, per indole, non molla mai, questo non dobbiamo dimenticarlo. Dovremo essere bravi a rimanere concentrati su ogni pallone e cercare una prestazione da Lube. Il tempo a disposizione è poco, ma dobbiamo analizzare gli errori commessi a Perugia e migliorarci. La nostra crescita dev’essere costante per non rimanere indietro e rovinare quello che di buono abbiamo fatto finora”.

PRECEDENTI: 17 (3 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 14 successi Cucine Lube Civitanova).

EX: Alberto Polo a Piacenza nella stagione 2020-2021; Dragan Travica a Lube nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013.

A caccia di record:

In carriera (tutte le competizioni): Dragan Travica (Piacenza) – 2 muri vincenti ai 300; Josè Miguel Gutierrez (Piacenza) – 8 attacchi vincenti ai 1000; Davide Gardini (Civitanova) – 23 punti ai 1500.

Stagione 2026-2027 (Regular Season): Alessandro Bovolenta (Piacenza) – 10 punti ai 100 e 18 attacchi vincenti ai 100; Josè Miguel Gutierrez (Piacenza) – 33 punti ai 100; Manuel Zlatanov (Piacenza) – 37 punti ai 100; Eric Loeppky (Civitanova) – 35 punti ai 100; Aleksandar Nikolov (Civitanova) – 9 attacchi vincenti ai 100.

SuperLega Credem Banca 2026-2027 – 7ª giornata

Domenica 29 novembre 2026, ore 15: Rana Verona – Itas Trentino

Domenica 29 novembre 2026, ore 17: Pallavolo Padova – Acqua Sant’Anna Cuneo; Vero Volley Monza – Allianz Milano; Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Domenica 29 novembre 2026, ore 18: Tinet Prata di Pordenone – Cisterna Volley

Domenica 29 novembre 2026, ore 19: Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena