Sviluppo rurale, 15mila aziende hanno già ricevuto pagamenti per 68 milioni di euro, oltre il 90% dell’importo liquidabile. Mammi: “Un ottimo risultato che garantisce con un mese di anticipo risorse preziose per il sostegno al reddito delle imprese dell’Emilia-Romagna in un momento di crisi energetica e inflazionistica”.

L’anticipo grazie al lavoro di Agrea: rispetto alla campagna 2025, aumentano le risorse (+5 milioni) e le domande liquidate (+600). Oltre 21 milioni alle aziende delle aree montane svantaggiate e circa 17 milioni all’agricoltura biologica. Gli importi più elevati si registrano nelle province di Bologna, con 11,4 milioni di euro, e Ferrara, con 10,5 milioni, in entrambi i casi a beneficio di oltre 2mila aziende. Seguono Parma e Modena, con circa 8 milioni ciascuna, Forlì-Cesena con circa 6,7 milioni, Reggio Emilia e Piacenza con circa 6 milioni ciascuna, Ravenna con circa 5 milioni e Rimini con circa 3 milioni. Altri 3,5 milioni di euro sono stati erogati a imprese con sede legale fuori dall’Emilia-Romagna.

Circa 68 milioni di euro già versati a 15mila aziende agricole, pari a ben oltre il 90% dell’importo complessivamente liquidabile. A metà novembre è in fase di completamento da parte di Agrea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, il pagamento degli anticipi 2026 per le misure a superficie del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027. Le risorse si dividono quasi a metà tra gli interventi agroambientali (Sra01-Sra29), che hanno raggiunto oltre 5.700 aziende, e le indennità compensative per le zone svantaggiate (Srb01 e Srb02), di cui hanno beneficiato oltre 12mila aziende.

Quest’anno i pagamenti sono partiti il 20 ottobre, quattro giorni dopo la prima data utile del 16 ottobre, che coincide con l’avvio dell’esercizio finanziario 2027. Di norma le erogazioni cominciavano a metà novembre, mentre già al 31 ottobre 2026 erano stati versati oltre 53 milioni di euro a più di 14.500 aziende del territorio. Inoltre, rispetto alla campagna 2025, l’importo erogato è cresciuto di 5 milioni di euro e le domande liquidate sono state circa 600 in più.

“Far arrivare questi anticipi quasi un mese prima del solito significa sostenere il reddito delle imprese e permettere loro di programmare al meglio le proprie attività – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi-. Quest’anno abbiamo ridotto i tempi, erogato 5 milioni di euro in più e liquidato circa 600 domande in più, un risultato dovuto anche alla riorganizzazione di Agrea e alla razionalizzazione dei controlli. Questi pagamenti sostengono il reddito di chi continua a fare agricoltura in montagna e nelle altre aree svantaggiate e di chi assume impegni ambientali, a partire dalle aziende che scelgono il biologico e la produzione integrata. Sono quindi importanti soprattutto in un momento in cui la crisi energetica si fa sentire, per dare alle imprese agricole le condizioni di continuare a produrre, dare continuità alle filiere e salvaguardare la capacità dell’Emilia-Romagna di creare valore, generare lavoro e competere sui mercati”.

A consentire l’anticipo dei pagamenti sono stati la collaborazione con Agea, che ha anticipato i controlli di propria competenza, e la riorganizzazione di Agrea, operativa dal 1^ marzo 2026. La nuova organizzazione ha permesso di ottimizzare e uniformare le istruttorie delle domande a superficie e di razionalizzare i controlli amministrativi che precedono la concessione e la liquidazione degli aiuti, riducendo i tempi delle procedure.

Gli importi per intervento

La quota più consistente, oltre 21 milioni di euro, è andata alle indennità compensative per le aziende delle zone montane svantaggiate (Srb01). Seguono l’agricoltura biologica (Sra29), con circa 17 milioni di euro, e le indennità per le aziende delle zone svantaggiate fuori dalla montagna (Srb02), con circa 13 milioni di euro.

Tra gli altri interventi agroambientali, oltre 7 milioni di euro hanno sostenuto la produzione integrata (Sra01) e circa 4,7 milioni il ritiro dei seminativi dalla produzione (Sra26).