Tagliaferri (FdI): “Sulla Milano-Piacenza pendolari stipati nei convogli, Regione faccia chiarezza”

Il consigliere regionale piacentino ha predisposto una richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione per approfondire la corrispondenza tra numero dei passeggeri, capacità dei convogli, composizione dei treni e controlli effettuati dalle autorità competenti

«Viaggiare quotidianamente tra Milano e Piacenza non può significare affrontare condizioni di affollamento tali da compromettere il comfort e la qualità del servizio. Le segnalazioni sulle condizioni di viaggio ripropongono una questione che interessa i pendolari: i convogli impiegati nelle fasce di maggiore frequentazione sono effettivamente adeguati al numero dei passeggeri? E soprattutto, chi verifica questa corrispondenza e quali interventi vengono adottati quando emergono criticità?».

A intervenire è Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia, che ha predisposto una specifica richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione a risposta scritta sull’affollamento dei collegamenti ferroviari della direttrice Milano–Piacenza. «Non intendiamo limitarci alla denuncia dei disservizi. Vogliamo dati verificabili: quanti passeggeri viaggiano sulle singole corse, quanti posti sono effettivamente disponibili, quali composizioni vengono utilizzate e quante segnalazioni di sovraffollamento siano state raccolte. È necessario conoscere anche quali controlli vengano effettuati dalle autorità competenti e quali provvedimenti seguano agli eventuali scostamenti rispetto agli standard di servizio».

Tagliaferri sottolinea come l’iniziativa si inserisca in un più ampio lavoro istituzionale sulla mobilità piacentina. «Da mesi seguiamo le problematiche del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, dai collegamenti utilizzati dagli studenti alle fermate di Cadeo e Pontenure, fino alla sicurezza del personale ferroviario e alla regolarità della circolazione. Su questi ultimi aspetti abbiamo già ottenuto riscontri dalla Giunta attraverso le pratiche di accesso agli atti 344 e 351 del 2026. Ora affrontiamo un problema distinto, che riguarda la capacità ordinaria dei convogli rispetto alla domanda dei pendolari». Particolare attenzione viene dedicata ai collegamenti interregionali e alla corretta individuazione delle responsabilità. «La direttrice Milano–Piacenza interessa servizi e contratti che coinvolgono soggetti diversi. Non sarebbe corretto attribuire indiscriminatamente ogni criticità alla Regione Emilia-Romagna, a quella Lombardia oppure al gestore dell’infrastruttura. È invece necessario verificare quali servizi ricadano nei rispettivi contratti, quali dati vengano condivisi e quali forme di coordinamento siano previste per tutelare gli utenti che attraversano quotidianamente il confine regionale».