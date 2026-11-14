Taglio del nastro per la Fiera dei Vini con 310 cantine a Piacenza Expo

FIERA DEI VINI ALZA IL SIPARIO A PIACENZA EXPO CON 310 CANTINE, MASTERCLASS, DEGUSTAZIONI E INCONTRI A TEMA ANCHE DOMENICA E LUNEDI’

Tutte le venti regioni italiane rappresentate, trecentodieci cantine da tutto lo Stivale ma anche da Francia, Austria e Slovenia, un’isola dedicata allo Champagne con la presenza di otto produttori di Vignerons Independants, undici incontri tematici tra masterclass e degustazioni guidate e diecimila metri quadrati di superficie espositiva.

Sono i numeri della quarta edizione della Fiera dei Vini inaugurata questa mattina a Piacenza Expo dal Presidente della società fieristica piacentina Davide Villa, con la Vicepresidente Elisabetta Montesissa e il Direttore Sergio Copelli, alla presenza di numerose autorità tra cui l’Assessore alle Politiche agricole della Regione Emilia Romagna, Alessio Mammi, la Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, con gli Assessori Simone Fornasari e Gianluca Ceccarelli, e la Presidente del Consiglio comunale, Paola Gazzolo, ma anche di rappresentanti di associazioni di categoria del comparto agroalimentare.

Caratterizzata da un nuovo layout che agevola le degustazioni e le visite alle cantine presenti – una trentina quelle in rappresentanza delle produzioni dei Colli Piacentini – la Fiera dei Vini si articolerà anche quest’anno nell’arco di tre giornate in cui i visitatori potranno degustare vini italiani e internazionali, incontrare i produttori, scoprire nuove etichette e partecipare a un ricco calendario di degustazioni guidate. Tra le novità di questa edizione anche L’Osteria piacentina, ideata per proporre un percorso tra specialità locali raccontando attraverso i piatti le produzioni e le tradizioni gastronomiche del territorio, e per trascorrere, appunto, una domenica in “stile osteria”.